「毅進仔」評論無阻畢業生考警隊　毅進紀律部隊課程查詢人數不減 (16:29)

毅進文憑課程今日（29日）舉辦資訊日，7間院校提供不同選修課程，當中不少學生選擇透過報讀警察實務課程投考警隊。曾於職業訓練局工商資訊學院就讀紀律部隊課程的畢業生阿銘表示，會考時成績不理想，畢業後工作超過5年，但薪金追不上通脹，又對紀律部隊有興趣，所以選擇投考警隊。

對於網上稱警察為「毅進仔」的言論，阿銘說：「每個部門都有優劣不一的員工，不應只針對毅進出身的警察。」他希望自己加入警隊後做好本分，證明毅進出身的同學不會做得比其他人差。

報讀了毅進紀律部隊課程的阿南於2017年的文憑試考獲「單位數」成績，後來曾到台灣升學但感覺不合適，最後選擇回港報讀毅進課程。他說，身邊有朋友常於網上發表「黑警」、「毅進仔」等言論，他不會在意評論，認為這些年輕人容易被煽動，「他們在留言前大多沒有自行思考，都是人云亦云，不能以偏概全認為毅進同學全都不好」。

香港科技專上書院的課程主任朱先生表示，到場查詢紀律部隊課程的同學人數與以往相比沒有大變化，而且不擔心網上言論會影響毅進課程的形象。

據今日資訊日所派的自資高等教育聯盟小冊子，中六離校生或年滿21歲的成年人可報讀毅進課程。

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