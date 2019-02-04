【逃犯條例】七一遊行主題「撤回惡法林鄭下台」　民陣籲慶回歸分途入維園免衝突 (15:48)

岑子杰指出，七一遊行當日，慶委會將在維園硬地球場舉行活動，屆時現場將有鐵馬圍封，遊行人士不易進入維園。他因此呼籲遊行參加者，經記利佐治街進入維園噴水池，沿北路進入中央草坪。殘疾人士或推嬰兒車的家長，若希望參加七一遊行，可在維園噴水池樓梯底集合，待警方封路後，糾察會安排他們到高士威道等候大隊出發一同遊行。

至於市民若想中途加入遊行，岑子杰指出，由於警方不容許遊行頭車在人群後方行駛，以免發生危險，故呼籲中途加入的市民到波斯富街近灣仔方向之後路段，待頭車及遊行隊伍的帶頭橫額經過後才加入隊伍，以免阻擋頭車。

岑子杰又引述警方表示，會沿用本月9日及16日遊行的開路安排，只要遊行人數夠多便會陸續開路，並會安排警員與民陣糾察「配對」，在糾察建議及警方審視情況後盡快開路疏導群眾。

岑子杰亦呼籲慶委會活動參加者則應經糖街進入活動場區，並應盡量避免經天后進入維園，以免與遊行隊伍相遇。

逃犯條例 相關報道：

私隱專員：接200警投訴遭網上起底恐嚇

回應兩醫院警崗何時重開 警：料不需很長時間可雨過天青

見各界稱獲中央支持 「撐得住」不辭職 林鄭拒設委會拒撤控 泛民：七一撥火

轟葉劉顛倒是非 吳靄儀：李柱銘當年促商討移交港人回港