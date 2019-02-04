【逃犯條例】七一遊行主題「撤回惡法林鄭下台」　民陣籲慶回歸分途入維園免衝突 (15:48)

民陣下周一舉行七一遊行，將在維園中央草坪集合，下午3時起步，主題是「撤回惡法林鄭下台」，副題包括「反送中活動」目標，即徹查警方鎮壓、停止檢控示威者等。民陣召集人岑子杰建議市民穿黑衣或白衣參加遊行；並呼籲遊行人士與參與慶委會活動者，以不同路線進入維園，以免持不同意見者衝突。
岑子杰指出，七一遊行當日，慶委會將在維園硬地球場舉行活動，屆時現場將有鐵馬圍封，遊行人士不易進入維園。他因此呼籲遊行參加者，經記利佐治街進入維園噴水池，沿北路進入中央草坪。殘疾人士或推嬰兒車的家長，若希望參加七一遊行，可在維園噴水池樓梯底集合，待警方封路後，糾察會安排他們到高士威道等候大隊出發一同遊行。
至於市民若想中途加入遊行，岑子杰指出，由於警方不容許遊行頭車在人群後方行駛，以免發生危險，故呼籲中途加入的市民到波斯富街近灣仔方向之後路段，待頭車及遊行隊伍的帶頭橫額經過後才加入隊伍，以免阻擋頭車。
岑子杰又引述警方表示，會沿用本月9日及16日遊行的開路安排，只要遊行人數夠多便會陸續開路，並會安排警員與民陣糾察「配對」，在糾察建議及警方審視情況後盡快開路疏導群眾。
岑子杰亦呼籲慶委會活動參加者則應經糖街進入活動場區，並應盡量避免經天后進入維園，以免與遊行隊伍相遇。
逃犯條例 相關報道：
見各界稱獲中央支持 「撐得住」不辭職 林鄭拒設委會拒撤控 泛民：七一撥火
相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 社評 香港引渡協議國家 保安局 秘書處 遊行 二讀 樓市 反修例 反修例遊行 林鄭 林鄭月娥 政府 民陣 七一遊行 慶委會 維園 編輯推介