增過渡房屋　運房局擬下月初向立法會簡介資助計劃安排 (15:08)

陳帆稱，低收入家庭的住屋負擔沉重且居住環境欠佳，「不能袖手旁觀」，認同要增加過渡房屋的供應。他指出，政府已在今年的財政預算案中預留20億元，支持民間團體興建過渡房屋。他亦計劃於7月初向立法會房屋事務委員會簡介資助計劃的實施安排，再向財務委員會申請撥款，以期盡快為過渡性房屋項目提供專項資助。

陳帆表示，由行政長官成立的「過渡性房屋專責小組」，過去一年已提供約610個單位，包括透過香港社會服務聯會統籌的「社會房屋共享計劃」。另外，小組現正協助10多個項目的推展，若一切順利，預計可提供約700個單位。

他又說，過渡房屋單位的數目雖少，但其團隊不論項目大小和單位數目多寡，都會「全力以赴，絕不畏縮，堅定前行」。

現有／已公布過渡房屋項目一覽表 營運機構 項目名稱 單位數目 一. 在住宅樓宇內 (現有項目) 要有光 「光房」 70 「光屋」 40 香港社區組織協會 「喜家」 14 「友樂居」 39 「友家」 4 電器道 5 樂善堂 「樂屋」 75 聖雅各福群會 雅軒「共住共生」 14 香港聖公會福利協會 「好鄰舍」 60 香港仔坊會社會服務 「友里同行」 16 救世軍 「住+」 53 香港房屋協會 過渡性房屋出租計劃 — 漁光村 217 仁愛堂 「綠苑」 11 現有項目單位總數 618 二. 新建過渡性房屋 (已公布項目) 香港社會服務聯會 深水埗南昌街 89 深水埗欽州街 210 葵涌業成街 150 仁濟醫院 荃灣海興路 110 三. 整幢樓宇改建成過渡性房屋 (已公布項目) 樂善堂 樂善堂小學 50 香港房屋協會 策誠軒 150 香港社區組織協會 域多利道政府宿舍 13 已公布項目單位總數 772

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