醫管局13普通科門診診所  七一假期繼續提供服務 (14:34)

醫管局發言人表示，公立醫院急症室在假期亦會如常服務，鑑於屆時可能會有較多市民到急症室求診，被分流為次緊急或非緊急病人可能需等候較長時間。醫管局呼籲求診市民諒解和合作，非緊急的病患者應避免使用急症室，盡量向普通科門診、私家醫生及私家醫院24小時門診求診。

民亦可瀏覽衛生署基層醫療指南www.pcdirectory.gov.hk，選擇適合自己的家庭醫生及查閱其應診資料。

13間普通科門診診所資料見下表：

地區 假日普通科門診診所名單 預約電話 診所電話 港島區 筲箕灣賽馬會普通科門診診所 3157 0077 2560 0211 貝夫人普通科門診診所 3157 0000 3553 3116 香港仔賽馬會普通科門診診所 3543 5011 2555 0381 九龍區 觀塘社區健康中心 3157 0687 2389 0331 聖母醫院家庭醫學診所 3157 0118 2354 2267 柏立基普通科門診診所 3157 0113 2383 3311 油麻地賽馬會普通科門診診所 3157 0880 2272 2400 新界區 戴麟趾夫人普通科門診診所 3157 0107 2614 4789 瀝源普通科門診診所 3157 0972 2692 8730 石湖墟賽馬會普通科門診診所 3157 0965 2670 0211 大埔賽馬會普通科門診診所 3157 0906 2664 2039 屯門診所 3543 0886 2452 9111 元朗賽馬會健康院 3543 5007 2443 8511

診症時間 ：上午9時至下午1時及下午2時至5時

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