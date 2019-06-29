醫管局13普通科門診診所  七一假期繼續提供服務 (14:34)

下周一（7月1日）是香港特別行政區成立紀念日假期，醫院管理局今日（29日）在政府網站提醒市民，醫管局轄下其中13間普通科門診診所（見下表）將提供假期門診服務，求診人士可如平日般以電話預約診症時間。
醫管局發言人表示，公立醫院急症室在假期亦會如常服務，鑑於屆時可能會有較多市民到急症室求診，被分流為次緊急或非緊急病人可能需等候較長時間。醫管局呼籲求診市民諒解和合作，非緊急的病患者應避免使用急症室，盡量向普通科門診、私家醫生及私家醫院24小時門診求診。
民亦可瀏覽衛生署基層醫療指南www.pcdirectory.gov.hk，選擇適合自己的家庭醫生及查閱其應診資料。
13間普通科門診診所資料見下表：
|地區
|假日普通科門診診所名單
|預約電話
|診所電話
|港島區
|筲箕灣賽馬會普通科門診診所
|3157 0077
|2560 0211
|貝夫人普通科門診診所
|
3157 0000
|3553 3116
|香港仔賽馬會普通科門診診所
|3543 5011
|
2555 0381
|九龍區
|觀塘社區健康中心
|3157 0687
|2389 0331
|聖母醫院家庭醫學診所
|3157 0118
|2354 2267
|柏立基普通科門診診所
|3157 0113
|2383 3311
|油麻地賽馬會普通科門診診所
|3157 0880
|2272 2400
|新界區
|戴麟趾夫人普通科門診診所
|3157 0107
|2614 4789
|瀝源普通科門診診所
|3157 0972
|2692 8730
|石湖墟賽馬會普通科門診診所
|3157 0965
|2670 0211
|大埔賽馬會普通科門診診所
|3157 0906
|2664 2039
|屯門診所
|3543 0886
|2452 9111
|元朗賽馬會健康院
|3543 5007
|2443 8511
診症時間 ：上午9時至下午1時及下午2時至5時
其他報道：回應兩醫院警崗何時重開 警：料不需很長時間可雨過天青