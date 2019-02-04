【逃犯條例】私隱專員：接200警投訴遭網上起底恐嚇 (11:08)

個人資料私隱專員黃繼兒今早（29日）在商台一節目表示，個人資料私隱專員公署至今已收到約200宗來自警員的投訴，稱其個人資料和相片被放上網詆毀、侮辱或恐嚇等，相關投訴在本周大增；公署已主動接觸社交網站及網上平台營運商，勸喻移除相關內容。黃繼兒亦提醒網民，若在公共領域搜集個人資料後，以恐嚇、煽動及詆毀的目的使用，可能違法。
另外，黃繼兒亦表示，近日關於醫院披露個人資料投訴個案有36宗，正循規審查。
警司協會主席陳民德較早前在同一節目稱，已有逾千警務人員的個人資料，被違法在網上被公開。當中有同事收到恐嚇短訊，用詞包括「黑警死全家」、「殺你全家」、「有人不做、做狗」；另有一些滋擾手段包括來電後不作聲，用警務人員手機號碼代叫外賣，甚在警務人員家屬上班、上學路途中現身，露出帶敵意眼光。
陳民德另稱，警方在警察總部周三（26日）第二次被包圍後已證明，絕對有能力驅散包圍警總的示威者，示威者其間若有使用武力，不要以為沒有後果。他又批評，示威者其間侮辱和破壞警察總部警徽，根本與他們表達的訴求沒直接關係。
警察隊員佐級協會主席林志偉則呼籲市民，應走出來齊聲譴責針對警務人員網上恐嚇或起底等行為；他又特別批評，警察總部早前兩次遭圍堵期間，有示威人士以雷射筆射向警員眼睛，會危害警員安全和視力。
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