【逃犯條例】網上實時討論行動策略　學者稱「和理非」和「勇武派」可互補不足 (10:47)

鄭煒在今早（29日）香港電台節目《香港家書》中稱，政府在2014年雨傘運動後，「不單沒有修補社會撕裂，反而有權用盡」，實際上無法取得民心。談及最近的反修例示威，他指出這種「沒有大台」的動員模式，突顯了Telegram、連登等社交媒體和討論區的作用。示威者在社交網絡上實時討論行動策略，反令大多數的集會呈現一種集體克制，百萬人的遊行和「野貓式」的佔領互補不足。

鄭煒認爲這種去中心社運很難「收官」，指出根據現場的民調，逾八成年青示威者認為和平集會和激進手法可互補不足，增添運動的不確定性。他認爲政府若成立獨立調查委員會調查警方清場行動，便能透過完善制度修補撕裂。

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