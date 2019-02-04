【逃犯條例】網上實時討論行動策略　學者稱「和理非」和「勇武派」可互補不足 (10:47)

近日反對修訂《逃犯條例》的連串示威行動，都沒有個別組織或領袖統領大局，浸大政治及國際關係學系助理教授鄭煒形容，這是「沒有大台」的動員模式，示威者在社交網絡上討論行動方向，修補了「和理非」和「勇武派」的對立，更引述示威者常提起的「兄弟爬山，各自努力」。
鄭煒在今早（29日）香港電台節目《香港家書》中稱，政府在2014年雨傘運動後，「不單沒有修補社會撕裂，反而有權用盡」，實際上無法取得民心。談及最近的反修例示威，他指出這種「沒有大台」的動員模式，突顯了Telegram、連登等社交媒體和討論區的作用。示威者在社交網絡上實時討論行動策略，反令大多數的集會呈現一種集體克制，百萬人的遊行和「野貓式」的佔領互補不足。
鄭煒認爲這種去中心社運很難「收官」，指出根據現場的民調，逾八成年青示威者認為和平集會和激進手法可互補不足，增添運動的不確定性。他認爲政府若成立獨立調查委員會調查警方清場行動，便能透過完善制度修補撕裂。
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