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2019年6月29日星期六
中環海濱解放軍用地示威者撤走【多圖】 (11:19)
【逃犯條例】私隱專員：接200警投訴遭網上起底恐嚇 (11:08)
【逃犯條例】網上實時討論行動策略 學者稱「和理非」和「勇武派」可互補不足 (10:47)
【逃犯條例】回應兩醫院警崗何時重開 警：料不需很長時間可雨過天青 (09:39)
油麻地女子墮樓亡 (09:36)
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示威者聚集中環海濱解放軍用地 與持盾牌警員對峙 (23:59)
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工人國際學校內昏迷 送院不治 (21:28)
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六旬漢漁灣邨持刀指嚇 警拔槍施胡椒噴劑制服 (16:31)
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22月女嬰死亡保母偕男友涉虐兒 驗屍報告：腦水腫及身上瘀傷致死 (14:42)
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不滿獄中待遇工作安排 「花柳全」覆核許可押後裁決 (14:11)
學校課程檢討專責小組建議：通識維持核心科 IES改為選修 (13:44)
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男泳客溺斃案 家屬向康文署索償 (12:31)
【逃犯條例】梁美芬稱通識沒教品德 楊潤雄：樂聽意見 (12:05)
【逃犯條例】8前問責官聯署促設獨立調查 羅永聰：不覺得應將矛頭指向警察 (11:17)
又一村花園住戶失戒指疑遭爆竊 (10:56)
受病患困擾六旬漢柴灣墮斃 (10:51)
男子通州街公園猝死 (10:47)
推跌六旬漢奪命 青年涉謀殺還押7月3日再訊 (10:35)
屯門安定邨女子墮樓亡 (10:31)
警油尖掃黃 29雙程證女子被捕 (10:00)
屯門公路水缸車翻側 司機受傷送院 (09:49)
青衣貨櫃碼頭對開停車場起火 (09:42)
警方深水埗搗非法釣魚機賭檔 (09:37)
局部地區有雷暴 最高氣溫32度 (07:17)
【逃犯條例．不斷更新】示威者散去 鄭若驊登上座駕離開律政中心 (23:10)
港大民研：「香港人」身分認同感1997年以來新高 (23:00)
跑馬地巴士上紙箱寫「Don't touch」 引爆後證實為詐彈 (22:11)
七旬翁王金余失蹤 警籲提供消息 (22:02)
中環海濱撥歸解放軍周六生效 梁君彥拒立法會加會討論 (21:40)
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【逃犯條例】8前問責官聯署促設獨立委員會查6．12 有結果前暫緩檢控 (19:12)
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【逃犯條例】警：驅散行動包圍60人 疑與警總外刑事案有關 (08:34)
沙田男子涉刑毁17車被捕 (00:46)
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尖沙嘴4男目光問題起爭執 兩人傷
(09:31)
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凌晨3時許，尖沙嘴金巴利道31號地下一間食肆，4名男食客因目光問題爭執，繼而動武，其中兩名食客分別頭部及腳部受傷，清醒送伊利沙伯醫院治理，另兩名食客則逃去無蹤。
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尖沙嘴
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