【逃犯條例】回應兩醫院警崗何時重開　警：料不需很長時間可雨過天青 (09:39)

謝振中又稱，如今網絡社會「造謠容易闢謠難」，警方近兩三周作出澄清的次數，已比過去兩年的總和還多。他指出，當中不少謠言都跟醫護有關，或因此令警方跟醫護關係緊張，不明造謠人士居心何在。

另外，警察隊員佐級協會主席林志偉在同一節目稱，若政府準備成立由法官主持的獨立調查委員會，即使是全面深層調查為何會爆發6．12警民衝突的原因，仍肯定會對警察士氣有很大影響，因整件事原則上是一件「政治事件」，調查難免會將矛頭指向警察，而警察在任何情況下，都只是為了維持治安。

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