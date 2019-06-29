【逃犯條例】回應兩醫院警崗何時重開　警：料不需很長時間可雨過天青 (09:39)

《逃犯條例》修訂觸動部分警民令關係變得緊張，警察公共關係科總警司謝振中今早（29日）在商業電台一節目表示，警方近日暫停伊利沙伯醫院和仁濟醫院急症室的警崗服務，並非鬥氣，亦非撤離，重申只是不想加深與醫護人員之間的矛盾。他續稱，雖然相信警方與醫管局高層昨日（28日）的會議，不會令兩個警崗服務即時恢復，但也相信不需要很長時間，便可雨過天青。
謝振中又稱，如今網絡社會「造謠容易闢謠難」，警方近兩三周作出澄清的次數，已比過去兩年的總和還多。他指出，當中不少謠言都跟醫護有關，或因此令警方跟醫護關係緊張，不明造謠人士居心何在。
另外，警察隊員佐級協會主席林志偉在同一節目稱，若政府準備成立由法官主持的獨立調查委員會，即使是全面深層調查為何會爆發6．12警民衝突的原因，仍肯定會對警察士氣有很大影響，因整件事原則上是一件「政治事件」，調查難免會將矛頭指向警察，而警察在任何情況下，都只是為了維持治安。
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