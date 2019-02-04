中環海濱解放軍用地示威者撤走後　朱凱廸許智峯今早再圖進入【短片+多圖】 (13:31)

朱凱廸事後對傳媒表示，特區政府過去十多年多次強調，雖然打算把海濱給解放軍作碼頭，但承諾當沒有軍事活動進行時，會開放海濱予市民進入，和一般公共空間一樣；但今天警方已說要得到授權才能進入，他認為這違反特區政府的承諾。

他又稱，香港政府不能再小看香港市民，「如果政府特意製造火上加油的政治炸彈給自己，用百多個警察保護這塊空地，市民也會看到是很荒謬的。我們不會任由警察、特區政府很有空。」

朱凱廸補充稱，會把昨晚的示威視為一個公民抗命的活動。他又表示，昨日和保安局官員見面時曾詢問，在受保護令生效後，該地是否已即時變成受解放軍保護的地方，當時獲覆稱仍未正式完成移交，所以並非由解放軍、亦非由局方委派的特派守衛來管轄，是尚由地政總署管轄的土地。朱凱廸認為，按目前情况，更不明白為何不能進內示威。

下午12時半所見，閘內約有20名警察，未見有解放軍在內。

【11:55】警方回應稱，軍用碼頭附屬法例已生效，該處已屬受保護地區，警告在場示威者別嘗試再進入，否則有機會以香港法例第260章第8條，刑事檢控示威者。

【11:50】張超雄對在場警察稱，現場示威者很和平，亦無衝擊防線，質疑警方是保護此地還是保護解放軍；警方回應稱，示威者無獲授權進入。張超雄反問，是否即代表警方獲得解放軍授權進入此地。

【11:41】立法會議員朱凱迪、張超雄和許智峯等人嘗試進入中環海濱閘內，但遭阻止；他們要求在場警察解釋，有關土地現時既非作軍事用途，為何不能進內。警方解釋，該土地現已是受保護地方；在場警員亦築起防線，警告示威者勿衝擊。

【11:09】有約10名示威者到場，包括立法會議員朱凱廸及南區區議員司馬文。

【10:10】有網民早前曾號召今早10時到中環海濱「野餐」；惟中環海濱經過早前一陣衝突後，現場所見，尚未有市民來到。

該位置目前被白色閘圍封，閘內約有十多名警員，亦有工人維修昨晚被示威者損毀的鐵欄。

【03:00】警方其後於近2時在鐵絲網後方約3米拉上鐵閘，鐵閘上寫有簡體字，凌晨3時許亦有搬運公司貨車卸下多個鐵馬。

朱凱廸在被警員驅趕後表示，認為市民應有權在空地內示威，稱事前有徵詢律師意見，涉及的罪行應為擅闖政府土地，又稱今日稍後時間將繼續有示威行動。被問到法例生效後風險會否高了，朱凱廸回應「個風險我認為未去到我們不能承擔」。

朱凱廸又稱，行動前曾與保安局官員開會，獲回覆未正式進行移交，該幅土地應仍由地政總署管理，「你見到警察有百多個在裏面，都代表還是在特區政府管理下」。至於何時正式移交，保安局則未有清晰交代，朱凱廸形容是「灰色地帶」。

化名「阿K」的示威者認為，解放軍根本不需要這個軍事碼頭，純粹是因為多年前簽下的協定。他說，昨晚出來是希望保衛自己的地方，又認為《逃犯條例》修訂和保衛該碼頭有關係，因為兩者都是涉及香港的事物，不想失去任何香港的事，「司法制度剛剛已想硬推，現在地方也想取去，我覺得必須行出來」。

【01:30】大批示威者走到夏慤道天橋後散去。

【01:15】雙方對峙1個多小時，示威者約凌晨1時15分散去，現場留下大量示威者早前拋入的紙飛機和抗議告示，以及被撬開的鐵絲網。數百名示威者幾乎一同撤走，部分轉移到龍和道附近，未知是否會有下一步行動。

【00:30】部分示威者情緒激動以粗言辱罵警員。有示威者用手電筒和綠色雷射燈照向警員，有持咪高峰的警員立即開咪着攝影組警員拍下舉燈的示威者，表示要跟着該示威者拍。警員攝錄期間，有示威者豎起傘陣遮掩。另一方面，有貼近鐵絲網的示威者稱被警員搶去傘。學聯前副秘書長岑敖暉上前與警員爭論。警隊近日添置了護目鏡，但現場警員未見有佩戴。

【00:20】示威者高呼「反對割地」、「反對碼頭送中」、「還我海濱」等口號。

【00:15】一批警員乘水警輪到碼頭增援。

【00:11】撥地予解放軍的附屬法例決議案今日（29日）凌晨零時起自動生效，該幅0.3公頃中環海濱土地自深夜開始被示威者包圍，有示威者剪爛圍封用地的鐵絲網。百計警員與示威者對峙，示威者高叫口號，情緒激動。

立法會議員朱凱廸在衝入鐵絲網前表示，政府不需要100%把碼頭撥給解放軍，該海濱碼頭應繼續由香港人管理，稱解放軍有需要用時可以「豪比佢」，但一定要由香港人「揸莊」。他說，要寫一條「反對割地還我海濱」的Banner，掛在鐵絲網內，向解放軍和全世界表達，這個海濱是香港人的，又提醒現場人士進入鐵絲網內有風險，但「未肯定個風險」，表示自己理解午夜12時未移交，還是政府地方，故進入鐵絲網內是擅闖官地，稱在場人士是否入內「自己決定」，又指自己是公民抗命，知道進入後會有責任，但認為若城市中心都保護不到，「如何保護香港？」

朱凱廸呼籲示威者不要衝入用地，「唔使撞入去相信可以坐低嘈」，他表示可作長期鬥爭，可「寫多啲banner包圍碼頭」。

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