中環海濱解放軍用地示威者撤走【多圖】 (01:30)

【01:15】數百名示威者幾乎一同撤走，部分轉移到龍和道附近，未知是否會有下一步行動。

【00:30】部分示威者情緒激動以粗言辱罵警員。有示威者用手電筒和綠色雷射燈照向警員，有持咪高峰的警員立即開咪着攝影組警員拍下舉燈的示威者，表示要跟着該示威者拍，其後學聯前副秘書長岑敖輝上前與警員爭論。警隊近日添置了護目鏡，但現場警員未見有佩戴。

【00:20】示威者高呼「反對割地」、「反對碼頭送中」、「還我海濱」等口號。

【00:15】一批警員乘水警輪到碼頭增援。

【00:11】撥地予解放軍的附屬法例決議案今日（29日）凌晨零時起自動生效，該幅0.3公頃中環海濱土地自深夜開始被示威者包圍，有示威者剪爛圍封用地的鐵絲網。百計警員與示威者對峙，示威者高叫口號，情緒激動。

立法會議員朱凱廸在衝入鐵絲網前表示，政府不需要100%把碼頭撥給解放軍，該海濱碼頭應繼續由香港人管理，稱解放軍有需要用時可以「豪比佢」，但一定要由香港人「揸莊」。他說，要寫一條「反對割地還我海濱」的Banner，掛在鐵絲網內，向解放軍和全世界表達，這個海濱是香港人的，又提醒現場人士進入鐵絲網內有風險，但「未肯定個風險」，表示自己理解午夜12時未移交，還是政府地方，故進入鐵絲網內是擅闖官地，稱在場人士是否入內「自己決定」，又指自己是公民抗命，知道進入後會有責任，但認為若城市中心都保護不到，「如何保護香港？」

朱凱廸呼籲示威者不要衝入用地，「唔使撞入去相信可以坐低嘈」，他表示可作長期鬥爭，可「寫多啲banner包圍碼頭」。

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