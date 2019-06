示威者聚集中環海濱解放軍用地　與持盾牌警員對峙 (23:59)

【23:50】近40名持盾牌警員進入碼頭,與示威者推撞,雙方並沒有使用武力。警員一度以長盾推開示威者,並以擴音器呼籲示威者冷靜。示威者與警員對峙,高呼「還我海濱」。警員勸喻記者退回鐵絲網外,議員朱凱廸逗留在鐵絲網內。

【23:40】有示威者毁壞鐵絲網,並用雨傘遮擋破損位置,但並沒有進入圍封範圍。

【23:30】議員朱凱廸與數人進入了鐵絲網範圍。

【22:34】撥地予解放軍的附屬法例決議案將於周六(29日)自動生效,該幅0.3公頃中環海濱土地,凌晨起將撥予解放軍作軍用碼頭。

該幅海濱地現由鐵絲網圍起,並貼有「政府用地 不得擅進」的告示,部分告示已被人寫上「反送中 還我海濱」。

隨立法會示威區的集會結束,數百名戴上口罩的黑衣人在鐵絲網外附近聚集,大部分人戴上口罩。現場亦有人大喊「現時還很早,不要回家」。有人在鐵絲網掛上「WE NEED HELP, AT G20」海報。

現場開始有人在鐵絲網前坐下,大喊「撤回惡法」,附近暫未見有軍裝警員。

