日本腦炎本地個案2017年後首宗　衛署籲曾到祥華邨石湖墟街市要注意 (21:33)

染病63歲婦人過往健康良好，上周五（21日）起發燒、嘔吐及整體健康情况轉差，周日（23日）到北區醫院急症室求醫，其後入院接受治療，現時情况嚴重。其腦脊液樣本經檢驗後，證實對日本腦炎免疫球蛋白M（IgM）抗體呈陽性反應。

據了解，病人是香港人，居於祥華邨祥德樓。初步調查顯示，她潛伏期間沒有外遊，亦沒有到訪農場或接觸豬。其家居接觸者至今沒有出現病徵，正接受醫學監察。衛生防護中心人員會視察病人住所，進行問卷調查，以主動找出有否未獲診斷的個案及安排血液化驗。

食環署人員明日會到病人居所2公里範圍內展開控蚊工作，並會進行蚊患調查和捕捉三帶喙庫蚊以化驗日本腦炎病毒。署方明晚6時半將聯同衛生防護中心，在粉嶺祥華邨祥華社區會堂舉行健康講座，向居民和市民講解健康建議。中心並提醒市民應採取防蚊措施。

日本腦炎主要經蚊傳播，主要病媒是三帶喙庫蚊。病人由受感染至發病約為4至14日。本港去年無錄得日本腦炎個案，2017年則有5宗本地個案。