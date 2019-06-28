【逃犯條例】轟葉劉顛倒是非　吳靄儀：李柱銘當年促商討移交港人回港 (21:19)

新民黨主席葉劉淑儀昨（27日）在立法會大會稱，民主黨創黨主席李柱銘在1998年敦促特區政府與內地商討移交逃犯協議，是第一人，質疑他現時卻「變臉」走到美國告狀。前法律界立法會議員吳靄儀今日（28日）反駁，葉太所言是顛倒是非，因當時「張子強案」是有港人在香港犯了案逃到內地，李柱銘是希望引渡張子強回港受審，民主派從來沒有變臉，由當年已要求若移交逃犯到內地，內地必須符合聯合國人權公約的標準和有公平審訊，否則寧願沒有協議。
當年社會關注德福花園「五屍命案」和「張子強案」的疑犯逃到內地，吳靄儀說當時張子強家人擔心內地沒有公平審訊，要求將他引渡回港受審，特區政府不肯答應，稱若問內地「攞人」，香港亦要「交人」，引發與內地移交逃犯安排的討論。
吳靄儀指出，1998年12月，民主派已在立法會會議上要求港府與內地磋商移交協議時，要嚴格遵照聯合國相關範本；李柱銘當年表示，如政府妥協，該黨會「砌她（時任保安局長葉劉淑儀）砌到天涯海角」。吳靄儀說，當年談不成，其中原因是泛民要求公平審訊標準是要按照國際人權公約，但政府說法是要顧及兩地法制的差異。吳靄儀指出，98年時期望內地會民主化、法治發展更好，但20年過去也見不到，香港人無信心內地有公平審訊。她又稱，當年討論的是長期協議，但現時政府的修訂《逃犯條例》是單次移交。
葉劉淑儀回應表示，民主派對內地法治的抗拒和偏見20年沒有變，強調移交協議對逃犯有阻嚇作用。她稱，政府今次修例的確是單次式移交安排，但內地已有很大進步，承諾「死刑不移交」，透露當年無法達成長期協議的障礙是「死刑不移交」限制。至於民主派稱若內地做不到相關保障寧願沒有協議，葉劉淑儀重申香港法庭會把關。
另外，吳靄儀提到，2003年9月政府是宣布「撤回」《基本法》23條立法，批評現屆政府與其說修訂《逃犯條例》草案會「自然死亡」，不如清楚說撤回；「暫緩」不是正式說法，認為政府是「渾水摸魚、死不認錯」。她又稱，現時警民有敵對情緒，對香港整體管治不好，她認同獨立調查委員會職權範圍可以更闊，不止針對警方處理6月12日衝突的行動，是明智政府做法；她相信很多警務人員都嚴守紀律，故調查重要。至於有訴求要求律政司不起訴當日示威者，她稱律政司可按對整體社會公共利益，行使酌情權，而特首何時運用「特赦」是技術問題。
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