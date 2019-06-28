【逃犯條例．多圖】連結G20集會近千人出席 (20:21)

科大社會科學系副教授成名指出，抗爭的手法要平衡事件的重要性，並取得民意，並引「雨傘運動」作例子，指出當時除警方施放催淚彈外，行動所得的民意都不超過四成，故佔領79日結束離場時，未能得到太多同情。他指出，包圍稅務大樓造成最大影響的對象為公眾，而包圍警總亦阻警車出入，引起爭議。

劉細良則指出，200萬人並非什麼都沒做到，已阻止了法案通過，也令事件國際化，亦終結了行政長官林鄭月娥的政治前途。他說，雨傘運動的失敗，是向着特區政府，找錯「話事人」，是次反修例打入國際，直接把事件「射入（國家主席）習近平到」。

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