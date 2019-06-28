林鄭晤友好協進會政商界成員　稱獲中央支持不會辭職 (18:50)

修訂《逃犯條例》爭議未息，特首林鄭月娥自上周二（18日）記者會後，就再沒公開現身，昨日（27日）發新聞稿在禮賓府與4個警察評議會職方協會見面。據悉，林太昨日亦有與香港友好協進會十多名政商界成員見面。她在會上主動稱中央政府十分支持她，她不會辭職，會繼續工作；希望各界支持警方，重申不會成立獨立調查委員會，調查警方處理6月12日大規模衝突的行動，因為已有行之有效的機制處理。林太亦表示，不會答應不起訴違法的示威者，因為這是干預司法。
林太主動約見香港友好協進會成員，昨日出席的包括全國政協常委李澤鉅、唐英年、胡定旭、戴德豐和林建岳，以及部分港區全國人大代表，會面約一小時。據了解，林太稱自己「撐得住」，想多聽各界意見，7月1日會出席升旗儀式。但林太沒有特別解釋為何不用「撤回」修例字眼。
據了解，有出席會面的政商界批評政府今次的修例工作「好心做壞事」，用太短時間諮詢，批評政府的公關工作做得差。林太大部分時間都是聽建議，會上多人建議政府應加強青年工作，希望做更多「向前看」的工作。
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