【逃犯條例】防示威者激光射眼　警方緊急訂購500副護目鏡 (18:20)

近日反對修訂《逃犯條例》氣氛緊張，示威活動連連，包括一周內兩度有包圍警察總部示威，有示威者以激光照射警員及擲雞蛋。警隊人事部已發出內部通告，表示為保護警隊人員眼睛免受激光傷害，警務處已購買500副護目鏡，其中有36副已交付，行動部會於今日（28日）稍後時間安排向警察總部接待處分發護目鏡。
通告指出，這批護目鏡是緊急購入，其餘的護目鏡希望在一至兩星期內送達，所有護目鏡將會放置於警總接待處，以供防衛警察總部的小隊或刑偵人員在有需要時使用。
據悉，首批送達的護目鏡是日本製造，一副護目鏡價值逾千元，下一批送達的護目鏡則由德國製造，一副價值約2000元。
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