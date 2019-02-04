【逃犯條例】防示威者激光射眼　警方緊急訂購500副護目鏡 (18:20)

通告指出，這批護目鏡是緊急購入，其餘的護目鏡希望在一至兩星期內送達，所有護目鏡將會放置於警總接待處，以供防衛警察總部的小隊或刑偵人員在有需要時使用。

據悉，首批送達的護目鏡是日本製造，一副護目鏡價值逾千元，下一批送達的護目鏡則由德國製造，一副價值約2000元。

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