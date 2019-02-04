【逃犯條例】警崗何時恢復？　警稱受醫護「不公對待」　減低誤會衝突後再調動 (17:55)

林曉彤最少三度被追問何時會恢復派員駐守警崗，但都無回應確實時間，僅稱會待警方與醫管局跟進有關個案、減低有可能產生誤會或衝突的情況後才會再作調動。她重申，原本駐守警崗的警員會改在醫院附近加強巡邏，對兩間醫護前線醫護和市民的警務服務「仍然保持無變」。

林曉彤亦未有正面回應是哪個層級的警員要求不駐守急症室警崗，以及是哪個層級的警員批准有關要求，僅稱所有警隊的行動決策都有「一定機制」，會在檢視實際環境及市民需要後作出「合理安排」。

警方與醫管局今日在警察總部會面，林曉彤稱，警方在會上反映近期多宗前線警務人員在急症室工作期間，受前線醫護不禮貌對待的個案；醫管局亦有向警方反映前線醫護對警務人員在急症室工作的關注，雙方同意各自積極跟進有關個案。

另外，警方及醫管局已同意，考慮成立兩層架構溝通渠道及平台，總區方面由林曉彤與醫管局質素及安全總監鍾健禮定期會面，交流雙方的整體合作及溝通；地區層面則會設定指定聯絡人員，特別為方便有急症室服務的醫院與當區警區，在突發情況或需要合作時能即時溝通，以免誤會。

醫管局質素及安全總監鍾健禮表示，有前線員工反映，現在有需要時需致電999召喚警員，稱雖然這並非最好的情况，但醫管局理解，會盡量配合有關安排，強調急症室前線醫護與警員的整體相處仍然「非常和諧」。

鍾健禮又稱，醫管局明白前線醫護人員日常工作的難處，局方近日已製作「懶人包」，就守護病人私隱等問題，用顯淺方式講解，希望可協助前線醫護。他已接獲急症室主管反映，前線醫護人員歡迎有關懶人包。

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