桂花魚及燒鰻魚樣本驗出孔雀石綠 (17:35)

違規的桂花魚樣本來自長沙灣保安道街市F12檔戶「喜記魚檔」，孔雀石綠含量為10億分之1.3。另外，違規的燒鰻魚樣本來自牛頭角安基苑商場一樓15號舖「大昌食品專門店」，孔雀石綠含量為10億分之26.3。該預先包裝的冷藏蒲燒鰻魚，其品牌名稱為「櫻木」，原產地是中國，進口商是日信國際食品有限公司，食用最佳日期為2021年2月27日前。

食安中心表示，已知會有關商戶上述違規事項，並指令停售有關產品。燒鰻魚產品的進口商已按中心指令展開回收，市民可於辦公時間致電其熱線2850 7568，查詢回收事宜。

食安中心指出，孔雀石綠是一種工業染料，被使用作治理魚類疾病。孔雀石綠可能帶有基因毒性及可引致癌症。根據《食物內有害物質規例》，所有在本港出售的食物均不能含有孔雀石綠。違例者會被檢控，一經定罪，可處罰款5萬元及監禁6個月。

其他報道︰【Emily Online】港鐵金鐘站新通道連接夏慤花園 明啟用

其他報道︰涉駕私家車走私324部手機 男司機被捕

其他報道︰22月女嬰死亡保母偕男友涉虐兒 驗屍報告：腦水腫及身上瘀傷致死