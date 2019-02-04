【逃犯條例】反修例因通識沒教品德？　許承恩：課堂提不同觀點引導學生勿偏執 (16:42)

許承恩接受明報網站查詢時稱，不認為反修例事件受通識科影響，「這是全港社會發生的事件」。他舉例說，教協發動罷課或支持不合作運動，在校園裏看不到引起很激烈迴響，「若這事件由通識科發起，理應在校園裏很激烈」。他補充，發生反修例事件後，教師反而可在通識科的討論提出不同觀點，引導學生不要太偏執。

學校課程檢討專責小組今日（28日）建議，維持通識科為高中課程的核心科目。許承恩認為，小組考慮到通識科的重要性及整個課程發展，沒受坊間其他討論影響。

經民聯立法會議員梁美芬昨（27日）在立法會稱反修例事件問題出於中學通識科沒教好學生品德，批評教育局不檢討課程。

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