【逃犯條例．Emily Online】反修例廣告登日韓澳台　眾籌計劃籲拍照分享 (17:10)

今日刊登廣告嘅，包括澳洲《澳洲人報》（The Australian）；日本《朝日新聞》、《日本時報》；韓國《朝鮮日報》、《東亞日報》、《韓國日報》；同埋台灣《蘋果日報》。

各地廣告都有唔同特色，除咗《澳洲人報》同《日本時報》嘅大字標題「Stand with Hong Kong at G20」外，仲有《朝日新聞》廣告上面、設計猶如富士山山頂積雪嘅雨傘；韓國幾份報紙嘅紅字搶眼標題，加上警察發射催淚彈嘅相；同埋台灣《蘋果日報》頭版、「港」字已經粉碎咗一半嘅「港臺同行 唇亡齒寒」。

有身處不同地方嘅網民響應facebook專頁「Freedom HONG KONG」嘅呼籲，買到登咗廣告嘅報紙之後影相，加上「#FreedomHK」標籤，喺社交平台分享。Freedom HONG KONG亦在facebook表示，最新確認法國 《世界報》、《巴黎人報》、意大利 《晚郵報》，同埋瑞典《Dagens Nyheter》，都會喺28號刊登香港人嘅公開信，呼籲大家繼續關注。

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