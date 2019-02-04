【逃犯條例】國際特赦等逾30組織聯署函特首　倡獨立調查警方6．12行動 (16:27)

參與聯署的組織包括國際特赦組織香港分會、人權觀察及香港人權監察，他們在公開信中表示，警方「以小撮示威人士的暴力行為為由，對佔絕大多數的和平示威者使用不必要及過度的武力」，包括催淚氣體、使用槍械發射布袋彈和橡膠子彈等。

公開信又引述聯合國人權事務委員會所指，本港監警會的「權力不足且缺乏獨立性」，提及在2010到2018年期間，所有獲監警會證實、有關警察行為失當的個案中，警方只就其中一宗提出檢控，大部分只訓諭了事，批評現行處理投訴的制度「失效和欠缺獨立」，要求港府成立獨立調查委員會，讓非法使用武力的警員及其上司接受法律制裁及紀律處分。

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