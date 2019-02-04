【逃犯條例】何君堯6．30添馬公園辦撐警集會　稱不與反修例示威比人數 (14:21)

立法會議員何君堯宣布，將於周日（30日）在添馬公園舉辦「630撐警察，保法治，護安寧」和平集會，巳獲警方批出不反對通知書。他估計有2000至3000人參加集會，不會與反對修訂《逃犯條例》示威行動的人數作比較。
集會將於周日下午3時至6時於金鐘添馬公園舉行。何君堯表示，舉行集會是因為警察於連串示威行動中被市民誤解，他支持香港警察執法，希望借集會為他們打氣。
何君堯指出，連日來有關《逃犯條例》的示威行動中，警方成為了的磨心，又說警員於6月12日被示威者衝破防線時，只是緊守崗位，履行天職，但被市民誤解，並引起仇警情緒。他說，6月30日的撐警集會已取得警方的不反對通知書，當日會有4至5名立法會議員出席，並邀請來自教育、宗教、傳媒以及娛樂界人士到場。大會將提供打氣手牌，並設立心意區，將市民的打氣說話錄下，於facebook等社交平台播放。
何君堯又稱，撐警集會並非挑釁行動，亦不是要與反修例人士前幾次的示威行動比較人數多少。
與何君堯合作舉辦630集會的香港政研會主席鄧德成表示，集會將有退休警察上台發言，為警察打氣，支持警方執法。
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