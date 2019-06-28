不滿獄中待遇工作安排　「花柳全」覆核許可押後裁決 (14:11)

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申請人為何毓桓，沒有律師代表，親自在犯人欄內陳辭，由5名懲教署人員看管；答辯人為懲教署。

何毓桓首先向法官投訴稱，懷疑懲教署提交的涉案4份於2016年4月至10月內部紀錄聆訊謄本文件造假，因聆訊由監督手寫紀錄，無可能寫字如此迅速，例如30分鐘寫出5400字，質疑懲教署曾修改內容。

何毓桓續說，懲教署書面回應經常以「行政命令」、懲教署長「酌情權」為理由，認為對方欠缺法律基礎及濫用相關權力；又提到懲教人員會要求囚犯趴地及蹲地用餐，裸身抬腿踏步等，違反人道。

他認為，懲教人員要求他轉房工作並不合理，因他在原本工作的房間為期8個月也沒有生事，署方強制要求他轉至另一房間工作，而他「生骨刺」，有時需躺牀休息，但新房間沒有牀，故拒絕轉房；他曾就此向懲教署投訴，惟署方「自己人查自己人」，投訴機制「名存實亡」，希望成立監懲會。

何毓桓又指出，他工作8個月僅維持學徒級的工資，有別於一般人數星期升為師傅級的工資，質疑懲教人員「針對留難我」。

他說，懲教人員限制他看書、看電視等權利，「鍾意讀書有咩唔好」，只讓他看聖經，但當中字眼艱深，又不能查看中文字典。他又認為懲教署因這宗司法覆核案件，不解除對他的《監獄規則》68(b)中止與其他囚犯交往的決定，並透露至今仍被單獨囚禁。

懲教署代表回應稱，由於申請人未有在申請表列出所挑戰的決定，以及逾時申請司法覆核，望法官考慮其申請是否有效。

懲教署代表說，申請人指控署方偽造文件的投訴空泛，而申請人不滿被限制看書和看電視，乃跟從署方工作程序指引。分配工作亦根據不同囚犯情况而定，申請人原被判囚25年，因獄中多次襲擊他人、參與非法活動等被加刑至52年1個月，署方因應其特別背景另作考慮，轉至新工作房間是因為該處有「鑲死」在地上的桌椅，可保障懲教人員和其他囚犯的安全，做法並非不合理。

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