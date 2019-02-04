學校課程檢討專責小組建議：通識維持核心科　IES改為選修 (13:44)

於中文及英文科，小組建議需要減少考試卷數或簡化校本評核，在課程中加強文學和經典作品的學習。

現時數學科課程必修部分劃分為基礎課題及非基礎課題。小組建議，把非基礎課題改為選修，又指出學生掌握好基礎課題已可於中學文憑試（DSE）考獲最高第四級成績。

通識科方面，小組建議容許學校或學生可選擇不進行IES，即將IES由必做改為選做，而學生單憑於DSE答試卷已可獲最高第四級成績。小組認為，有需要釐清和精簡通識科課程範圍。

小組主席陳黃麗娟說，小組只提出方向建議，有待公眾意見，有關課程設計內容及考核方式細節於日後將交由課程發展議會及考評局處理。

另外，小組建議推出全新「校長推薦2.0直接錄取計劃」，每間中學可推薦兩名非學術範疇材才能出眾的學生，大學毋須待DSE成績公布便可「直接錄取」。小組亦建議加強中小學STEM教育、大學維持核心科「3322」最低入學要求等。

公眾諮詢期為期兩個多月，直至9月16日完結，小組將於今年底向政府提交最終建議。

相關報道：梁美芬稱通識沒教品德 楊潤雄：樂聽意見