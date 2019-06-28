【逃犯條例】劉業強：支持林鄭月娥繼續執政 (12:55)

劉業強批評政府修訂《逃犯條例》工作，雖初心良好，但由於個別官員解說不足，諮詢時間被社會大眾認為太倉卒或急於求成，有如北宋王安石變法的結局，「徒善不足以為政」；政府未能及時充分參考或接受善意批評，特別是大律師公會的意見，使人遺憾。

他相信，參與近幾次大型遊行的市民絕大部分是守法，但「很可惜被一小撮激進和有不良企圖的中外勢力煽動，以武力衝擊警方防線，挑釁警方，阻塞主要交通道路，包圍警察總部、立法會大樓、稅務大樓和律政中心等行為，已嚴重影響社會秩序和民生」。他稱，整體而言滿意及支持今次警隊的表現。

他認為，政府已真誠道歉，實質上亦終止修例工作， 民意已得到應有的尊重和落實，爭議亦應告一段落， 但仍有人煽動年輕人要「包圍這、包圍那」， 非要改朝換代不可，非要改組政府不可，「甚有美國特工在世界各地策劃顏色革命的味道」。

他指出，新界原居民怨氣不比城市人少，但新界人並沒有採取激烈行動，例如包圍政府總部，「不是我們不懂和不敢做，而是我們識大體、明大義」，學懂法庭訴訟，而今天香港社會的安定繁榮，有賴穩定與和諧作基石。他說，與其執著如何搞對抗，建議大家「坐下來，飲杯茶，食個包」，然後想一想如何「共融」。

林鄭月娥自上周二（18日）開記者會回應修訂《逃犯條例》引發的爭議後，一直沒有現身公開場合。她去年帶同多名司局長出席鄉議局慶回歸酒會，今年有6名局長出席，包括：政制及內地事務局長聶德權、公務員事務局長羅智光、勞工及褔利局長羅致光、民政事務局長劉江華、創科局長楊偉雄和運輸及房屋局長陳帆，他們在儀式後急急離開。

另外，有團體今早在遮打花園集合，前往美國、英國及德國等駐港總領事館請願，表示反對外國勢力干預香港事務，認為香港事務由香港人解決。

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