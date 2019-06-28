【逃犯條例】劉業強：支持林鄭月娥繼續執政 (12:55)

新界鄉議局舉行慶祝香港回歸22周年酒會，去年為酒會主禮的特首林鄭月娥今年缺席，改由政務司長張建宗主禮，中聯辦副主任何靖亦有出席。身兼行會成員的鄉議局主席劉業強致辭時表示，政府宣布「暫緩」修例，實質是「撤回」草案，是從善如流、覺今是而昨非，他和鄉議局會全力支持和肯定林鄭月娥以及特區政府過往兩年的工作，支持她繼續執政。
劉業強批評政府修訂《逃犯條例》工作，雖初心良好，但由於個別官員解說不足，諮詢時間被社會大眾認為太倉卒或急於求成，有如北宋王安石變法的結局，「徒善不足以為政」；政府未能及時充分參考或接受善意批評，特別是大律師公會的意見，使人遺憾。
他相信，參與近幾次大型遊行的市民絕大部分是守法，但「很可惜被一小撮激進和有不良企圖的中外勢力煽動，以武力衝擊警方防線，挑釁警方，阻塞主要交通道路，包圍警察總部、立法會大樓、稅務大樓和律政中心等行為，已嚴重影響社會秩序和民生」。他稱，整體而言滿意及支持今次警隊的表現。
他認為，政府已真誠道歉，實質上亦終止修例工作， 民意已得到應有的尊重和落實，爭議亦應告一段落， 但仍有人煽動年輕人要「包圍這、包圍那」， 非要改朝換代不可，非要改組政府不可，「甚有美國特工在世界各地策劃顏色革命的味道」。
他指出，新界原居民怨氣不比城市人少，但新界人並沒有採取激烈行動，例如包圍政府總部，「不是我們不懂和不敢做，而是我們識大體、明大義」，學懂法庭訴訟，而今天香港社會的安定繁榮，有賴穩定與和諧作基石。他說，與其執著如何搞對抗，建議大家「坐下來，飲杯茶，食個包」，然後想一想如何「共融」。
林鄭月娥自上周二（18日）開記者會回應修訂《逃犯條例》引發的爭議後，一直沒有現身公開場合。她去年帶同多名司局長出席鄉議局慶回歸酒會，今年有6名局長出席，包括：政制及內地事務局長聶德權、公務員事務局長羅智光、勞工及褔利局長羅致光、民政事務局長劉江華、創科局長楊偉雄和運輸及房屋局長陳帆，他們在儀式後急急離開。
另外，有團體今早在遮打花園集合，前往美國、英國及德國等駐港總領事館請願，表示反對外國勢力干預香港事務，認為香港事務由香港人解決。
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