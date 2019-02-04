【逃犯條例】8前問責官聯署促設獨立調查　羅永聰：不覺得應將矛頭指向警察 (11:17)

8名前問責官員聯署促政府設立獨立調查委員會，調查6‧12警民衝突成因和過程；有份聯署的財政司長前政助羅永聰今早（28日）在商台節目稱，不覺得應該將矛頭指向警察，整件事的來龍去脈，包括政府高層處理事件是否做得不夠好、警察的部署是否有改進地方、示威者當中有否暴力衝擊等，希望能從整體角度看事情。
羅永聰表示，警察處於前線，「今次好明顯是一個高層次政治事件，但要一班很前線的同事所謂『揹鑊』，是很不幸的事」。
有份聯署的包括勞福局前局長蕭偉強、運房局前副局長邱誠武、商經局前副局長梁敬國、食衛局前政治助理陳智遠、勞福局前政助莫宜端、環境局前政助蔡少綿及兩任財政司長前政助羅永聰和葉根銓。聯署促請政府設立由資深大法官主持的法定獨立調查委員會，調查6月12日警民衝突成因和過程；在委員會完成調查及提出建議前，暫緩所有與6．12及其後引發的衝突中，針對示威者及警務人員的任何檢控。
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