Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
訂閱明報
港聞
即時首頁
港聞
娛樂
經濟
地產
兩岸
國際
體育
文摘
焦點
圖輯
新聞總覽
HOTPICK
港聞
2019年6月28日星期五
【逃犯條例】劉業強：支持林鄭月娥繼續執政 (12:55)
男泳客溺斃案 家屬向康文署索償 (12:31)
【逃犯條例】梁美芬稱通識沒教品德 楊潤雄：樂聽意見 (12:05)
【逃犯條例】8前問責官聯署促設獨立調查 羅永聰：不覺得應將矛頭指向警察 (11:17)
又一村花園住戶失戒指疑遭爆竊 (10:56)
受病患困擾六旬漢柴灣墮斃 (10:51)
男子通州街公園猝死 (10:47)
推跌六旬漢奪命 青年涉謀殺還押7月3日再訊 (10:35)
屯門安定邨女子墮樓亡 (10:31)
警油尖掃黃 29雙程證女子被捕 (10:00)
屯門公路水缸車翻側 司機受傷送院 (09:49)
青衣貨櫃碼頭對開停車場起火 (09:42)
警方深水埗搗非法釣魚機賭檔 (09:37)
局部地區有雷暴 最高氣溫32度 (07:17)
【逃犯條例．不斷更新】示威者散去 鄭若驊登上座駕離開律政中心 (23:10)
港大民研：「香港人」身分認同感1997年以來新高 (23:00)
跑馬地巴士上紙箱寫「Don't touch」 引爆後證實為詐彈 (22:11)
七旬翁王金余失蹤 警籲提供消息 (22:02)
中環海濱撥歸解放軍周六生效 梁君彥拒立法會加會討論 (21:40)
耳念珠菌首現香港 病人曾訪瑞士正隔離留醫 (20:14)
【逃犯條例】林鄭偕李家超盧偉聰見警察職方協會 表揚警隊專業克制 (20:07)
【逃犯條例】8前問責官聯署促設獨立委員會查6．12 有結果前暫緩檢控 (19:12)
警查手機上訴案 警方：不能因擔心濫權而限制日常工作需要 (19:07)
客機可疑乘客亂開行李櫃兩日三宗 警籲小心保管財物 (18:42)
【逃犯條例】醫管局：醫院警崗重要 有助化解病人暴力 (18:06)
海關首破走私高價冰鮮魚集團拘8男 (17:38)
九巴加薪4.8% 新入職車長日做10小時每月平均$24500 (17:35)
消防屯門搗非法加油站 檢9萬元柴油 (17:19)
警查手機上訴案 爭議警無搜查令可否查閱 (16:35)
港鐵料一年內完成「修補」紅磡站 田北辰稱游說沙中線局部通車至啟德站 (16:34)
【逃犯條例】醫療輔助隊、紅十字會接通知 不用出席七一升旗禮 (16:14)
梁頌恆游蕙禎前女助理脫販毒罪 當庭釋放 (16:14)
內地男女珠寶展偷逾百萬元珠寶 押後判刑 (15:25)
【Emily Online．短片】高聲反駁「建制聽令中聯辦論」遭李慧琼叫停 蔣麗芸：你唔好叫我個名！ (15:08)
【逃犯條例】律政中心集會市民：不撤回不安心 (14:51)
酒店燒味部主管承認收受回佣候判 (14:44)
八旬翁涉特首辦外噴「鄭月娥包庇凶犯」 保釋待索精神科報告8月再訊 (14:35)
【逃犯條例】李家超：言論自由非無底線 引馬道立講辭籲尊重他人權利 (14:34)
【逃犯條例】民主派議員攜影片光碟赴警總 促徹查6‧12警員無戴委任證 (14:11)
【逃犯條例】兩醫院警崗暫撤長駐 盧偉聰稱有人將政治仇恨帶入工作 (14:05)
【逃犯條例】與李家超見傳媒 盧偉聰籲勿因政治紛爭「將仇恨放在警隊上」 (13:50)
法庭大堂外刀捅前妻腰 男子認傷人還押候判 (12:43)
荃灣墜鋁窗擊傷女途人肩膊 (11:58)
【逃犯條例】兩醫院警崗撤長駐 警：減不必要摩擦 非報復或逃避 (09:49)
【逃犯條例】張建宗：警極度容忍 籲示威者理性和平 (09:06)
【逃犯條例】警：驅散行動包圍60人 疑與警總外刑事案有關 (08:34)
沙田男子涉刑毁17車被捕 (00:46)
【逃犯條例．不斷更新．多圖．短片】民陣集會結束 逾千人包圍警總 (23:57)
六旬漢6‧16天星碼頭遭推跌亡 警拘一青年 (21:55)
【逃犯條例】女士攜幼女出席民陣集會：如1989年父母帶我遊行 (20:34)
【逃犯條例】消防指群眾活動致白車召達時間不達標 籲公眾勿堵路 (20:05)
東京奧運門票預訂 中旅社首日接逾萬宗申請 (19:49)
男子旺角企跳 彌敦道北行一段一度全封 (19:45)
伊院警崗關門 貼告示「如需緊急協助，請致電999」 【短片】 (19:28)
七一遊行慶委會嘉年華同日維園舉行 民陣憂警方難處理分流 (19:22)
少女運毒16公斤 法官「法外施仁」判囚17年 (18:03)
前「豪宅大王」秦錦釗涉走私兼洗黑錢脫罪 法官：無足夠證據 (17:54)
保育團體歷時5年水底調查 發現22新珊瑚魚品種 建網上資料庫 (17:43)
【曾蔭權上訴得直】陳方安生：還他一個清白 曾俊華：希望日後生活愉快 (17:42)
【逃犯條例】民陣今晚集會反修例 曾俊華憂有暴力風險 籲各界小心處理 (17:07)
花園道3車相撞 吊臂車撼纜車站4人傷 (16:41)
梁君彥准張華峰休會辯論 中環海濱撥解放軍法例勢將自動生效 (15:20)
【逃犯條例】民主黨議員赴警總 受害人身分投訴警6．12不當使用武力 (15:17)
【逃犯條例】民權觀察指監警會難查6．12清場 促設獨立調查委員會 (14:43)
【逃犯條例．不斷更新．多圖】千人完成赴總領事館請願行動 促G20集團峰會向習近平施壓 (14:35)
張華峰突提休會辯論 中環海濱改劃軍事用地法例或自動生效 (14:19)
【逃犯條例】黃台仰李東昇獲德國庇護 李家超：用一切可行方法緝拿歸案 (14:09)
【逃犯條例】陳健波︰倘要成立獨立調查委員會 政府須先說服警隊 (14:05)
【逃犯條例】張建宗：政總關閉對市民影響不大 政府非完全停頓 (13:54)
原居民免差餉地租覆核被駁回 高院：按條例擁有指定村屋農地可獲豁免 (13:40)
男教師偷拍女童裙底 判200小時服務令 (13:16)
中環海濱改劃軍事用地 張建宗：完全跟足程序 對市民影響十分小 (13:12)
【曾蔭權上訴得直】曾蔭權︰心內滿溢感恩 不枉堅持信念 (12:42)
警員退休後無交還警察宿舍 警務處追21萬元租金 (12:29)
【逃犯條例】稱警員清場時說「叫你個耶穌落嚟見我哋」 司法覆核遭駁回 (12:12)
六旬婦青衣遭狗臂架擊斃 3親屬哀傷認屍 (10:55)
【曾蔭權上訴得直】終院：原審法官就曾蔭權是否「明知故犯」指引不足 (10:47)
【逃犯條例】抗議醫護法律82選委聲明 警察員佐級協會：如認為警員阻礙他們工作 請撤銷所有醫院警崗 (10:02)
警旺角檢8萬元毒品拘一女 (09:30)
有驟雨及幾陣雷暴 最高氣溫31度 (07:23)
下一篇
上一篇
又一村花園住戶失戒指疑遭爆竊
(10:56)
prev
next
凌晨零時許，警方接獲九龍塘又一村花園二期一名住戶報案，指其單位窗戶被撬，懷疑被偷去一枚戒指，警方到場展開調查。
相關字詞﹕
爆竊
編輯推介
上 / 下一篇新聞
【逃犯條例】劉業強：支持林鄭月娥繼續執政 (12:55)
男泳客溺斃案 家屬向康文署索償 (12:31)
【逃犯條例】梁美芬稱通識沒教品德 楊潤雄：樂聽意見 (12:05)
【逃犯條例】8前問責官聯署促設獨立調查 羅永聰：不覺得應將矛頭指向警察 (11:17)
又一村花園住戶失戒指疑遭爆竊 (10:56)
受病患困擾六旬漢柴灣墮斃 (10:51)
男子通州街公園猝死 (10:47)
推跌六旬漢奪命 青年涉謀殺還押7月3日再訊 (10:35)
屯門安定邨女子墮樓亡 (10:31)
警油尖掃黃 29雙程證女子被捕 (10:00)
屯門公路水缸車翻側 司機受傷送院 (09:49)
青衣貨櫃碼頭對開停車場起火 (09:42)
警方深水埗搗非法釣魚機賭檔 (09:37)
局部地區有雷暴 最高氣溫32度 (07:17)
【逃犯條例．不斷更新】示威者散去 鄭若驊登上座駕離開律政中心 (23:10)
港大民研：「香港人」身分認同感1997年以來新高 (23:00)
跑馬地巴士上紙箱寫「Don't touch」 引爆後證實為詐彈 (22:11)
七旬翁王金余失蹤 警籲提供消息 (22:02)
中環海濱撥歸解放軍周六生效 梁君彥拒立法會加會討論 (21:40)
耳念珠菌首現香港 病人曾訪瑞士正隔離留醫 (20:14)
【逃犯條例】林鄭偕李家超盧偉聰見警察職方協會 表揚警隊專業克制 (20:07)
【逃犯條例】8前問責官聯署促設獨立委員會查6．12 有結果前暫緩檢控 (19:12)
警查手機上訴案 警方：不能因擔心濫權而限制日常工作需要 (19:07)
客機可疑乘客亂開行李櫃兩日三宗 警籲小心保管財物 (18:42)
【逃犯條例】醫管局：醫院警崗重要 有助化解病人暴力 (18:06)
海關首破走私高價冰鮮魚集團拘8男 (17:38)
九巴加薪4.8% 新入職車長日做10小時每月平均$24500 (17:35)
消防屯門搗非法加油站 檢9萬元柴油 (17:19)
警查手機上訴案 爭議警無搜查令可否查閱 (16:35)
港鐵料一年內完成「修補」紅磡站 田北辰稱游說沙中線局部通車至啟德站 (16:34)
【逃犯條例】醫療輔助隊、紅十字會接通知 不用出席七一升旗禮 (16:14)
梁頌恆游蕙禎前女助理脫販毒罪 當庭釋放 (16:14)
內地男女珠寶展偷逾百萬元珠寶 押後判刑 (15:25)
【Emily Online．短片】高聲反駁「建制聽令中聯辦論」遭李慧琼叫停 蔣麗芸：你唔好叫我個名！ (15:08)
【逃犯條例】律政中心集會市民：不撤回不安心 (14:51)
酒店燒味部主管承認收受回佣候判 (14:44)
八旬翁涉特首辦外噴「鄭月娥包庇凶犯」 保釋待索精神科報告8月再訊 (14:35)
【逃犯條例】李家超：言論自由非無底線 引馬道立講辭籲尊重他人權利 (14:34)
【逃犯條例】民主派議員攜影片光碟赴警總 促徹查6‧12警員無戴委任證 (14:11)
【逃犯條例】兩醫院警崗暫撤長駐 盧偉聰稱有人將政治仇恨帶入工作 (14:05)
【逃犯條例】與李家超見傳媒 盧偉聰籲勿因政治紛爭「將仇恨放在警隊上」 (13:50)
法庭大堂外刀捅前妻腰 男子認傷人還押候判 (12:43)
荃灣墜鋁窗擊傷女途人肩膊 (11:58)
【逃犯條例】兩醫院警崗撤長駐 警：減不必要摩擦 非報復或逃避 (09:49)
【逃犯條例】張建宗：警極度容忍 籲示威者理性和平 (09:06)
【逃犯條例】警：驅散行動包圍60人 疑與警總外刑事案有關 (08:34)
沙田男子涉刑毁17車被捕 (00:46)
【逃犯條例．不斷更新．多圖．短片】民陣集會結束 逾千人包圍警總 (23:57)
六旬漢6‧16天星碼頭遭推跌亡 警拘一青年 (21:55)
【逃犯條例】女士攜幼女出席民陣集會：如1989年父母帶我遊行 (20:34)
【逃犯條例】消防指群眾活動致白車召達時間不達標 籲公眾勿堵路 (20:05)
東京奧運門票預訂 中旅社首日接逾萬宗申請 (19:49)
男子旺角企跳 彌敦道北行一段一度全封 (19:45)
伊院警崗關門 貼告示「如需緊急協助，請致電999」 【短片】 (19:28)
七一遊行慶委會嘉年華同日維園舉行 民陣憂警方難處理分流 (19:22)
少女運毒16公斤 法官「法外施仁」判囚17年 (18:03)
前「豪宅大王」秦錦釗涉走私兼洗黑錢脫罪 法官：無足夠證據 (17:54)
保育團體歷時5年水底調查 發現22新珊瑚魚品種 建網上資料庫 (17:43)
【曾蔭權上訴得直】陳方安生：還他一個清白 曾俊華：希望日後生活愉快 (17:42)
【逃犯條例】民陣今晚集會反修例 曾俊華憂有暴力風險 籲各界小心處理 (17:07)
花園道3車相撞 吊臂車撼纜車站4人傷 (16:41)
梁君彥准張華峰休會辯論 中環海濱撥解放軍法例勢將自動生效 (15:20)
【逃犯條例】民主黨議員赴警總 受害人身分投訴警6．12不當使用武力 (15:17)
【逃犯條例】民權觀察指監警會難查6．12清場 促設獨立調查委員會 (14:43)
【逃犯條例．不斷更新．多圖】千人完成赴總領事館請願行動 促G20集團峰會向習近平施壓 (14:35)
張華峰突提休會辯論 中環海濱改劃軍事用地法例或自動生效 (14:19)
【逃犯條例】黃台仰李東昇獲德國庇護 李家超：用一切可行方法緝拿歸案 (14:09)
【逃犯條例】陳健波︰倘要成立獨立調查委員會 政府須先說服警隊 (14:05)
【逃犯條例】張建宗：政總關閉對市民影響不大 政府非完全停頓 (13:54)
原居民免差餉地租覆核被駁回 高院：按條例擁有指定村屋農地可獲豁免 (13:40)
男教師偷拍女童裙底 判200小時服務令 (13:16)
中環海濱改劃軍事用地 張建宗：完全跟足程序 對市民影響十分小 (13:12)
【曾蔭權上訴得直】曾蔭權︰心內滿溢感恩 不枉堅持信念 (12:42)
警員退休後無交還警察宿舍 警務處追21萬元租金 (12:29)
【逃犯條例】稱警員清場時說「叫你個耶穌落嚟見我哋」 司法覆核遭駁回 (12:12)
六旬婦青衣遭狗臂架擊斃 3親屬哀傷認屍 (10:55)
【曾蔭權上訴得直】終院：原審法官就曾蔭權是否「明知故犯」指引不足 (10:47)
【逃犯條例】抗議醫護法律82選委聲明 警察員佐級協會：如認為警員阻礙他們工作 請撤銷所有醫院警崗 (10:02)
警旺角檢8萬元毒品拘一女 (09:30)
有驟雨及幾陣雷暴 最高氣溫31度 (07:23)
【逃犯條例】劉業強：支持林鄭月娥繼續執政
男泳客溺斃案 家屬向康文署索償
【逃犯條例】梁美芬稱通識沒教品德 楊潤雄：樂聽意見
【逃犯條例】8前問責官聯署促設獨立調查 羅永聰：不覺得應將矛頭指向警察
受病患困擾六旬漢柴灣墮斃
男子通州街公園猝死
推跌六旬漢奪命 青年涉謀殺還押7月3日再訊
屯門安定邨女子墮樓亡
警油尖掃黃 29雙程證女子被捕
屯門公路水缸車翻側 司機受傷送院
青衣貨櫃碼頭對開停車場起火
警方深水埗搗非法釣魚機賭檔
局部地區有雷暴 最高氣溫32度
【逃犯條例．不斷更新】示威者散去 鄭若驊登上座駕離開律政中心
港大民研：「香港人」身分認同感1997年以來新高
跑馬地巴士上紙箱寫「Don't touch」 引爆後證實為詐彈
七旬翁王金余失蹤 警籲提供消息
中環海濱撥歸解放軍周六生效 梁君彥拒立法會加會討論
耳念珠菌首現香港 病人曾訪瑞士正隔離留醫
【逃犯條例】林鄭偕李家超盧偉聰見警察職方協會 表揚警隊專業克制
【逃犯條例】8前問責官聯署促設獨立委員會查6．12 有結果前暫緩檢控
警查手機上訴案 警方：不能因擔心濫權而限制日常工作需要
客機可疑乘客亂開行李櫃兩日三宗 警籲小心保管財物
【逃犯條例】醫管局：醫院警崗重要 有助化解病人暴力
海關首破走私高價冰鮮魚集團拘8男
九巴加薪4.8% 新入職車長日做10小時每月平均$24500
消防屯門搗非法加油站 檢9萬元柴油
警查手機上訴案 爭議警無搜查令可否查閱
港鐵料一年內完成「修補」紅磡站 田北辰稱游說沙中線局部通車至啟德站
【逃犯條例】醫療輔助隊、紅十字會接通知 不用出席七一升旗禮
梁頌恆游蕙禎前女助理脫販毒罪 當庭釋放
內地男女珠寶展偷逾百萬元珠寶 押後判刑
【Emily Online．短片】高聲反駁「建制聽令中聯辦論」遭李慧琼叫停 蔣麗芸：你唔好叫我個名！
【逃犯條例】律政中心集會市民：不撤回不安心
酒店燒味部主管承認收受回佣候判
八旬翁涉特首辦外噴「鄭月娥包庇凶犯」 保釋待索精神科報告8月再訊
【逃犯條例】李家超：言論自由非無底線 引馬道立講辭籲尊重他人權利
【逃犯條例】民主派議員攜影片光碟赴警總 促徹查6‧12警員無戴委任證
【逃犯條例】兩醫院警崗暫撤長駐 盧偉聰稱有人將政治仇恨帶入工作
【逃犯條例】與李家超見傳媒 盧偉聰籲勿因政治紛爭「將仇恨放在警隊上」
法庭大堂外刀捅前妻腰 男子認傷人還押候判
荃灣墜鋁窗擊傷女途人肩膊
【逃犯條例】兩醫院警崗撤長駐 警：減不必要摩擦 非報復或逃避
【逃犯條例】張建宗：警極度容忍 籲示威者理性和平
【逃犯條例】警：驅散行動包圍60人 疑與警總外刑事案有關
沙田男子涉刑毁17車被捕
【逃犯條例．不斷更新．多圖．短片】民陣集會結束 逾千人包圍警總
六旬漢6‧16天星碼頭遭推跌亡 警拘一青年
【逃犯條例】女士攜幼女出席民陣集會：如1989年父母帶我遊行
【逃犯條例】消防指群眾活動致白車召達時間不達標 籲公眾勿堵路
東京奧運門票預訂 中旅社首日接逾萬宗申請
男子旺角企跳 彌敦道北行一段一度全封
伊院警崗關門 貼告示「如需緊急協助，請致電999」 【短片】
七一遊行慶委會嘉年華同日維園舉行 民陣憂警方難處理分流
少女運毒16公斤 法官「法外施仁」判囚17年
前「豪宅大王」秦錦釗涉走私兼洗黑錢脫罪 法官：無足夠證據
保育團體歷時5年水底調查 發現22新珊瑚魚品種 建網上資料庫
【曾蔭權上訴得直】陳方安生：還他一個清白 曾俊華：希望日後生活愉快
【逃犯條例】民陣今晚集會反修例 曾俊華憂有暴力風險 籲各界小心處理
花園道3車相撞 吊臂車撼纜車站4人傷
梁君彥准張華峰休會辯論 中環海濱撥解放軍法例勢將自動生效
【逃犯條例】民主黨議員赴警總 受害人身分投訴警6．12不當使用武力
【逃犯條例】民權觀察指監警會難查6．12清場 促設獨立調查委員會
【逃犯條例．不斷更新．多圖】千人完成赴總領事館請願行動 促G20集團峰會向習近平施壓
張華峰突提休會辯論 中環海濱改劃軍事用地法例或自動生效
【逃犯條例】黃台仰李東昇獲德國庇護 李家超：用一切可行方法緝拿歸案
【逃犯條例】陳健波︰倘要成立獨立調查委員會 政府須先說服警隊
【逃犯條例】張建宗：政總關閉對市民影響不大 政府非完全停頓
原居民免差餉地租覆核被駁回 高院：按條例擁有指定村屋農地可獲豁免
男教師偷拍女童裙底 判200小時服務令
中環海濱改劃軍事用地 張建宗：完全跟足程序 對市民影響十分小
【曾蔭權上訴得直】曾蔭權︰心內滿溢感恩 不枉堅持信念
警員退休後無交還警察宿舍 警務處追21萬元租金
【逃犯條例】稱警員清場時說「叫你個耶穌落嚟見我哋」 司法覆核遭駁回
六旬婦青衣遭狗臂架擊斃 3親屬哀傷認屍
【曾蔭權上訴得直】終院：原審法官就曾蔭權是否「明知故犯」指引不足
【逃犯條例】抗議醫護法律82選委聲明 警察員佐級協會：如認為警員阻礙他們工作 請撤銷所有醫院警崗
警旺角檢8萬元毒品拘一女
有驟雨及幾陣雷暴 最高氣溫31度
prev
next