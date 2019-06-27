耳念珠菌首現香港　病人曾訪瑞士正隔離留醫 (20:14)

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瑪嘉烈醫院表示，病人上月19日因肺栓塞於該院接受治療，先後入住深切治療部和內科及老人科病房。其呼吸道樣本經檢測後，本周一（24日）確定帶有耳念珠菌，但無感染徵狀。病人入院前曾到瑞士旅遊，現正於傳染病中心接受隔離治療，情况穩定，院方正追蹤篩查其緊密接觸者。

衛生防護中心指出，耳念珠菌自2016年起，在不少海外地區包括北美、歐洲及其他區域愈趨流行，醫療機構亦出現與耳念珠菌有關的爆發個案。視乎感染部位及病人的整體健康狀况，耳念珠菌感染可從輕微至可能危及生命，甚或致命。由於耳念珠菌對不少用作治療嚴重真菌感染的藥物有抗藥性，故對治療方案構成限制及影響成效。中心提醒，正確使用抗菌素和保持個人尤其是手部的衛生，對防止耳念珠菌出現和交叉感染至為重要；中心會繼續密切留意耳念珠菌在海外和本地的情況，以加強監測並適時在本地推行有效的公共衛生防控措施，防止傳染病蔓延。

耳念珠菌（Candida auris）最早在2009年出現確診個案，它主要令免疫系統較弱者受感染，病徵包括發燒、疼病、疲倦等，嚴重可致命。耳念珠菌能在皮膚及物件表面長期存活，難以被常用消毒劑殺滅。美國疾控中心資料顯示，逾90%耳念珠菌最少對一種抗真菌藥有抗藥性，逾三分之一對兩種或以上藥物有抗藥性，近半感染者90天內身亡。

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