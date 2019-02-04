【逃犯條例】8前問責官聯署促設獨立委員會查6．12　有結果前暫緩檢控 (19:12)

修訂《逃犯條例》爭議於本月12日，引起金鐘一帶的嚴重警民衝突。8名前問責官員聯署，促請政府設立由資深大法官主持的法定獨立調查委員會，調查6．12成因和過程，並在委員會完成調查及提出建議前，暫緩所有與6．12及其後引發的衝突中，針對示威者及警務人員的任何檢控。
聯署的前官員包括：勞工及福利局前局長蕭偉強、運輸及房屋局前副局長邱誠武、商務及經濟發展局前副局長梁敬國、食物及衛生局前政助陳智遠、勞工及福利局前政助莫宜端、環境局前政助蔡少綿及兩任財政司長前政助羅永聰和葉根銓。除梁敬國外，其餘7人在6．12當天亦曾聯署，促請特首林鄭月娥盡早撤回《逃犯條例》修訂方案。
他們表示，政府善後《逃犯條例》修訂引致的矛盾、領導社會爭取和解，「乃應有之義，當盡之責」，當中包括包括了解導致嚴重警民衝突的各種成因，避免再把政治壓力點轉移至和平示威者和前線警務人員之間。他們呼籲特首林鄭月娥以實際行動促進社會各方和解，前提是和解必須建基於客觀事實和真相。
聯署者促請政府成立由資深大法官主持的法定獨立調查委員會，職權範圍包括調查導致嚴重警民衝突的多方面成因和過程，並提出改善建議，以助政府及執法機關日後與公民社會建立新的互動關係，妥善應對將來可能出現的大型社會運動和示威行動。除在獨立調查委員會有建議前暫緩相關檢控，他們亦建議特首可在調查結果的基礎上，考慮按基本法第48條（十二），對犯事者酌情頒布不同程度的特赦。
聯署前官員指出，香港需要秉持公正獨立而具公信力的調查作基礎，讓社會重新上路。他們並呼籲各方須以理性和包容的態度表達意見及執行職務，同時嚴正譴責各方任何非法使用武力、分化社群以及散佈仇恨的言行。
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