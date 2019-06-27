警查手機上訴案　警方：不能因擔心濫權而限制日常工作需要 (19:07)

代表警方的資深大律師莫樹聯回應稱，不能只調查直接或即時與拘捕控罪的手機資料，某些不是直接有關的證據，或能協助警方決定調查方向；又認為未看過相關手機內容又怎知是否與控罪相關。

莫樹聯重申，沒有手令下查看手機不應只限於緊急情况，因拘捕行動時刻有變，警員有責任確保完整保存證據，盡快作跟進調查。莫引述法官提到司機涉干犯駕駛相關罪行的例子時常發生，故經常有需要即時查看被捕者手機，應賦予警察適當的調查權力，以免影響日常工作進展。

法官指出，若如上訴方稱配合日常工作所需，毋須手令查手機，如何防止警察濫權或造成民眾恐慌。莫樹聯回應稱，不能因擔心警方可能在部分案件濫權，便限制警方日常工作時查看被捕者手機的需要。

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