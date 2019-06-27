港大民研最後調查：「香港人」身分認同感1997年以來新高 (19:16)

港大民研於6月17至20日，以電話隨機訪問1015名香港市民。認同指數由認同感和身分重要性組成，其中，認同感以10分滿分計，「香港人」在6項身分中得分最高，達8.61分，較半年前升0.27分，其後得分順序為亞洲人、世界公民、中華民族一分子、中國人，最後是中華人民共和國國民，僅得4.82分。

民調同時要求受訪者從「香港人」、「中國人」、「香港的中國人」及「中國的香港人」四者中，選擇自己認同的身分，相關受訪者佔比依次為53%、11%、12%和23%。換言之，76%認為自己是廣義的「香港人」，23%則認為自己是廣義的「中國人」，36%則選擇了「香港人」和「中國人」的混合身分，即回答「香港的中國人」或「中國的香港人」。

港大民研高級數據分析師戴捷輝分析指出，兩次反修訂《逃犯條例》遊行後的調查結果，清楚反映事件對香港市民在身分認同及回歸情感上的衝撃。

戴捷輝引述調查顯示，市民在身分認同方面，「香港人」身分認同感錄得1997年有紀錄以來新高，重要性和認同指數亦錄得2008年有紀錄以來新高。反觀「中國人」身分認同感，則錄得1997年有紀錄以來新低，而其他關於「中華民族一分子」、「中國人」及「中華人民共和國國民」身分的調查數字，亦錄得2007或2008年有紀錄以來新低。

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