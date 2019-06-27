港鐵料一年內完成「修補」紅磡站　田北辰稱游說沙中線局部通車至啟德站 (16:34)

實政圓桌立法會議員田北辰稱，據他了解，修補工程預計需時6至9個月，估計紅磡站要到明年底才能啟用。田北辰指出，修補方法包括「鑽窿種鐵」，即在連續牆內打入鐵支加固。他又說，立法會一定不會再批出公帑進行修補工程，港鐵要自行承擔費用，估計港鐵會向承建商禮頓追討。

田北辰說，最近與港鐵候任主席歐陽伯權等人溝通，正游說港鐵今年內安排沙中線局部通車至啟德站，他認為不會有技術問題；又希望港鐵加快沙中線過海段工程，令整條沙中線可在2021年底通車。

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