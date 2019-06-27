警查手機上訴案　爭議警無搜查令可否查閱 (16:35)

麥高義表示，若非被捕者同意，根據《警隊條例》50（7），警員須獲法庭手令才可查閱手機內容；若警方實行有困難時，才可根據《警隊條例》50（6）或普通法下賦予的權力，在沒有手令下即時查閱被捕者手機。

麥高義指出，沒有手令下查閱手機有5個條件，即在必須的情况下才可即時查閱；合理懷疑手機內容直接或即時與拘捕控罪有關；警員立刻向被捕者提供搜索手機檔案的清單；被捕者有權向裁判法院申請取回手機；若被捕者最終沒有遭起訴，警方應刪除或歸還所有手機檔案備份。

上訴庭副庭長麥機智舉出兩個例子，詢問警方是否需要先取得手令：其一是若三人涉串謀偷銀包，警方希望查閱手機了解三人有否聯絡；另外是有人懷疑不小心駕駛，欲查看他在駕駛期間是否頻密使用電話。麥高義認為，警方不必先取得手令。

代表答辯人岑永根的資深大律師潘熙陳辭稱，「緊急情况」概念適用於其他實行普通法的地區，潘熙舉出不同案例指出，此概念曾用於英國、加拿大，亦獲澳洲、新西蘭法院接受，形容此概念屬「convenient shorthand」，以應對急需而沒有手令下查閱手機。

潘熙早前陳辭提到，手機藏有大量個人資料，更有與他人對話紀錄，若警員沒有手令下查閱，不僅侵犯被捕者私隱，更會侵犯其親友私隱；故法庭權衡警方搜查權利和私隱時，需考慮這方面。

事件源於2014年七一遊行民陣領頭車被指行駛太慢，警方以違反「不反對通知書」等罪名拘捕岑永根及另外4名民陣成員，5人手機一度被警沒收。岑永根同年入稟申請司法覆核，指警方的做法嚴重侵犯私隱。高等法院早前裁定部分勝訴，判辭指警方除緊急情况外，必須先獲得搜查令才可查閱被捕者的手機，但警方相關做法未有違憲。

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