【逃犯條例】醫療輔助隊、紅十字會接通知　不用出席七一升旗禮 (16:14)

香港海事青年團發言人稱，近日收到民政事務總署通知，不用出席升旗禮，未有透露原因。少年領袖團的團執行秘書林仲岷確認，該團近日收到通知，七一當日不用到場觀禮。

【15：28】修訂《逃犯條例》爭議未息，預料今年7月1日回歸紀念日會有大型示威活動。網上流傳醫療輔助隊及紅十字會內部通告，稱收到民政事務總署通知，該制服團體當日不用出席特區升旗儀式。本報向兩個團體查詢，獲確認該消息正確。

醫療輔助隊本月25日向少年團家長及團員發通告，表示獲主辦單位通知典禮安排有更改，故正式公布取消參與活動。本報致電醫療輔助隊行動及訓練主任（少年團一）麥迪泓查詢，對方確認通告屬實，民政事務總署通知少年團「典禮程序安排有更改」，少年團不用到場觀禮，但民政事務總署並無透露原因。

另外，網上亦流傳香港紅十字會（青年及義工事務部）總辦事處內聯網的通告，表示原定參與7月1日特區升旗典禮儀式，但獲民政事務總署通知安排有更改，本年度所有制服團體不用出席活動。 本報查詢紅十字會，對方確認制服團體不用出席。

有網民質疑政府是否取消七一升旗禮，本報正查詢民政事務總署有關安排，正待回覆。

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