內地男女珠寶展偷逾百萬元珠寶　押後判刑 (15:25)

案中兩名被告均來自内地，首被告范麗萍（46歲）承認4項盗竊罪，次被告張曉奇承認一項處理贓物罪。

首被告求情稱，她育有兩名女兒，自丈夫去世後收入大減，必須把女兒交由年邁的家公家婆照顧，逼不得已才犯案，希望法庭乃念她還押期間喪母，更坦誠向警方招認，予以輕判。

次被告表示，他父親中風後，家人單靠內地社保維生，他現已對犯罪感後悔。

法官指出，首被告預先準備假寶石犯案，顯示她早有預謀，是加刑因素。惟法官表示需時考慮，將案件押後至8月19日判刑。

案情指出，兩名被告於去年6月21日早上經羅湖抵港，並一同入住灣仔一間酒店。同日下午，兩人一同前往灣仔會展，參加「香港珠寶首飾展覽會」，並在一間泰國珠寶商攤位前駐足瀏覽。

兩人各自瀏覽，其間首被告叫職員拿出一顆價值15萬美金的紅寶石觀看，趁職員不為意時，把預先準備的假寶石偷龍轉鳳，偷去真寶石然後離去。

該攤位另一職員翌日才發現真寶石被偷，隨即報警，警方觀看閉路電視再發現首被告於案發當日，在另一攤位偷去另一價值4.8萬港元頸鏈。

同年6月23日，首被告嘗試再進入展覽會場，但由於她已被會方列入黑名單，遂立刻被保安截停及移交警方。

另一邊廂，會方亦把次被告列入黑名單，他同時遭警方通緝。次被告於同年6月23日打算離港，惟他在羅湖口岸遭截停，警方在其行李內搜出一對耳環、6條頸鏈、6枚吊墜及4隻戒指，總值逾143萬元。

兩人最終被捕，首被告在警誡下招認犯案，並承認把部分贓物放在次被告行李内。惟涉案價值15萬美元（約117萬港元）的紅寶石始終尚未尋回。

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