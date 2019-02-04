【Emily Online】高聲反駁「建制聽令中聯辦論」遭李慧琼叫停　蔣麗芸：你唔好叫我個名！ (15:08)

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葉建源發言嗰陣，形容市民不再信任議會，因為議會未能做到有效平衡，議會喺建制派全力配合下，令不受市民歡迎嘅施政都可順利通過，中聯辦一聲令下建制派就會全部歸位，一國兩制嘅削弱係昭然若揭。

Ann姐即刻起身激動反駁，話《議事規則》規定議員唔可以猜度事情，反問葉建源「咩中環西環一聲令下，你聽過咩？」佢話如果自己唔回應，就即係承認葉建源嘅講法。Starry見狀，就叫Ann姐個名叫停佢，但就被Ann姐指住鬧：「你唔好叫我個名！」Ann姐鬧完呢句之後，就被Starry熄咗佢個咪。

Starry話，議員如果要回應其他議員嘅說話內容，可以按掣要求發言，葉建源之後繼續發言，正自行離場嘅Ann姐即時再忍唔住，大聲反問葉建源「市民幾時有睇到呀？喺邊度睇到呀？你講！」Starry再次要求Ann姐保持肅靜，而麥美娟亦行埋去Ann姐隔籬，用手捉住Ann姐勸交，亦被Ann姐鬧：「嗱你唔好郁我！」

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