【逃犯條例】律政中心集會市民：不撤回不安心 (14:51)

主修社工學系的大專二年級生吳小姐，今早10時攜同14歲的妹妹到場參與集會。吳小姐過去三星期都有參加遊行集會，她認為「反送中」是香港歷史的一部分，妹妹同為香港人，有需要知道此事；她又說，今日若不出來，以後就沒機會再出來。她期望政府撤回暴動定性，「如不撤回不安心」。

首次參加示威集會的吳妹妹說，從新聞看見警察打人，她認為香港人不應該打香港人，直言在現場感受到港人的齊心。

從事服務業的黃小姐說，政府至今仍未回應市民訴求，律政司長鄭若驊作為關鍵人物之一，卻一直「龜縮」，「以為出道歉聲明就算」。她留意到，學生在示威中站得很前，認為自己作為成年人應支持。她期望看見政府回應訴求，「雖然期望不會太多，但政府不可能無動於衷」。

黃小姐續說，「反送中」非年輕人的責任，而是這個時代所有人的責任，「要留在社會就有責任做這件事， 香港是屋企，保護屋企好應該」。她最期望政府撤回修例及暴動定性。對於昨日（26日）警方撤走兩間醫院警崗，黃小姐認為行為「小學雞」，「同被上司駡後辭職無分別」。現時行動踏入第三星期，黃小姐擔心會步雨傘運動後塵，「起初說不分化、不篤灰，現在慢慢有不合作運動，一些中間人士反感，分化開始出來」。她認為示威者之間各有不同手法表達訴求，大家都不是錯。

居港12年、育有兩名子女的Brian認為，之前有逾百萬人上街，但政府仍不作回應，是裝作聽不見市民聲音，不可接受。Brian直言，香港就是他的家鄉，今次是為了孩子的將來而站出來。他表示，有人懷有理想，期望在運動中追求更崇高的價值，惟他認為「反送中」也是個人的事，「這是關乎你的人權與自由，以及你下一代的事」。他留意到有人認為示威者暴力，認為在下此定論前，應先了解背後的原因，「每一場運動最後一戰，也是第一戰」。

逃犯條例 相關報道：

不斷更新：6‧27示威情況

與李家超見傳媒 盧偉聰籲勿因政治紛爭「將仇恨放在警隊上」

警：驅散行動包圍60人 疑與警總外刑事案有關

兩醫院警崗撤長駐 警：減不必要摩擦 非報復或逃避

張建宗：警極度容忍 籲示威者理性和平

喚G20關注集會後 千人再圍警總

兩醫院警崗撤長駐 改周邊巡邏