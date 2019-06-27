【逃犯條例】李家超：言論自由非無底線　引馬道立講辭籲尊重他人權利 (14:34)

李家超說，警方以極度容忍的方法處理一星期內兩次包圍警總的事件，惟昨晚有示威者「公然挑釁、侮辱及攻擊警方」，包括破壞警總門牌等，已超越表達言論自由的底線，不符合香港整體利益，他不希望再發生同類事件。

李家超引述終審法院首席法官馬道立2016年在中文大學一個典禮上的致辭，指出法律體現了對個人權利和自由的尊重，以及對他人權利和自由的尊重；要求別人尊重自己權利時，自己亦必須尊重他人權利，這應是社會大眾固有觀念。

昔日報道：馬道立致辭：法官法院貫徹平等理念為己任（2016年12月1日）

李家超又提醒，集會中很多人和平理性表達意見，但要小心留意「可能當中混雜了一些有其他目的、製造事端的人」，市民參與集會「要明白這個風險」。

李家超感謝警隊緊守崗位、不辭勞苦，稱維持治安、保護人身及財產安全是警察職責，警隊在近期事件中只是履行職責，呼籲市民無論對政府有任何不滿，都不要向警隊發泄，或把警隊與社會製造對立面，對社會無益。

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