【逃犯條例】與李家超見傳媒　盧偉聰籲勿因政治紛爭「將仇恨放在警隊上」 (13:50)

李家超表示，警察是社會一部分，「我們所有香港人都是以香港為家，香港只有一個，是我們共同擁有的」；警員下班後就「與每一位市民一樣，都是一個市民，有他們自己應該享有的權利」。他呼籲，市民無論用什麼態度看政府，都應該保持和平理性，在警員履行責任時，以諒解尊重態度，互相理解對方。

李家超稱，事件中前線警員絕大部分是年輕人，「好像參與表達意見的人一樣」，他們選擇警察作職業，是因為覺得可以為社會服務、維護法紀，盼社會互相尊重。

李家超及盧偉聰背後的布景板上，寫有「迎難而上」、「Cheer up加油」字句，亦貼有多張心意卡、「全力支持警方嚴正執法」的信件及果籃照片等。

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