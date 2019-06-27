【逃犯條例】兩醫院警崗撤長駐　警：減不必要摩擦　非報復或逃避 (09:49)

謝振中表示，警方是將駐守警崗的警員，調派至醫院附近一帶巡邏，警員也會定時返回警崗查看情況，強調有關做法也是繼續為市民及醫院服務，警方會以市民利益為大前提。

謝振中解釋，過去數星期不少警員匯報稱，在伊利沙伯醫院和仁濟醫院內受不禮貌行為或言語對待，警員感羞辱，故執行有關措施，在影響市民最低情況下，減少與醫護人員的不必要摩擦，不是報復或逃避。

謝振中又說，警方已經主動聯絡醫管局召開會議，將在會議上把有關醫護人員不禮貌對待警員的個案轉交醫管局，希望可嚴肅跟進。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀接受同一節目訪問時稱，上述兩醫院的警崗與急症室分流位置較近，容易引起私隱外泄懷疑，工會過往已向醫管局反映相關問題，認為長遠需要審視位置安排。

就警方稱受醫護不禮貌對待，馬仲儀表示仍需查明事件，目前難下定論，強調無論任何人作任何行為，醫護人員也應以禮待人。

相關報道：

兩醫院警崗撤長駐 改周邊巡邏 減與醫護摩擦 鄺俊宇斥「幼稚報復式行為」

醫護：向警崗求助曾被拒 撤走「不痛不癢」