【逃犯條例】警：驅散行動包圍60人　疑與警總外刑事案有關 (08:34)

謝振中說，示威者影響多項服務，包括灣仔警署報案室暫停服務、救援車輛進出受阻、18個999服務救援時間被延誤等。

另外，警方早上近6時半在facebook發文，就有說法稱一名便衣警員假扮成示威者，用鋤頭嘗試打開警察總部鐵閘及煽動示威者作出衝擊行為，警方澄清屬虛構。

警方表示，該警員當時正在回署上班途中，行至警總外時突然被多名示威者蓄意阻撓，該警員於是走到灣仔警署報案室平台入口，示威者再開始擁上，於是他拿起地上雪糕筒及清潔水撥作防衛，最後由其他警員協助下返回警署。

警方稱，對有人再次故意散佈謠言感到極度遺憾，予以嚴厲譴責。

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