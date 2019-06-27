【逃犯條例】警：驅散行動包圍60人　疑與警總外刑事案有關 (08:34)

警察公共關係科總警司謝振中今早（27日）出席港台節目時表示，對示威者昨深夜至凌晨破壞警總行為予以強烈譴責。他稱，驅散行動期間警方包圍了60人，懷疑他們與警總外發生的刑事案件有關，警方抄寫身分證等資料後放行，如需要會有進一步跟進工作；警方於行動中拘捕一人涉嫌襲警。
謝振中說，示威者影響多項服務，包括灣仔警署報案室暫停服務、救援車輛進出受阻、18個999服務救援時間被延誤等。
另外，警方早上近6時半在facebook發文，就有說法稱一名便衣警員假扮成示威者，用鋤頭嘗試打開警察總部鐵閘及煽動示威者作出衝擊行為，警方澄清屬虛構。
警方表示，該警員當時正在回署上班途中，行至警總外時突然被多名示威者蓄意阻撓，該警員於是走到灣仔警署報案室平台入口，示威者再開始擁上，於是他拿起地上雪糕筒及清潔水撥作防衛，最後由其他警員協助下返回警署。
警方稱，對有人再次故意散佈謠言感到極度遺憾，予以嚴厲譴責。
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