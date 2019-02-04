【逃犯條例．不斷更新】300人聚集律政中心　部分示威者站出馬路 (11:25)

【10:48】示威者包圍着律政中心，現場約有100人聚集，不斷高叫口號，部分人站出馬路。

【10:40】有兩名警員拍攝示威者，被發現無展示委任證，有示威者走出馬路，圍着警察大叫「攞委任證」、「可恥」。警方呼籲示威者返回行人路。

【10:34】約60多人抵達律政中心。

【10:20】約60名示威者於中環聖約翰座堂對開聚集。羅冠聰稱，現時有多名警員於行人路上站崗，要求搜查示威者身分證，他指警方行為極不恰當，呼籲示威者同時沿花園道斜路向律政中心前進，避開警方截查。

【10:00】香港眾志黃之鋒、周庭等成員到場。黃之鋒表示，今日響應網民，到律政中心呼籲律政司長鄭若驊停止拘捕示威者。他稱，鄭若驊至今仍不願撤回6‧12暴動定性，政府亦未答應會成立獨立調查委員會，要求鄭若驊盡快撤回暴動定性。

【09:54】十數名軍裝警員於花園道站崗，部分警員手持圓盾，兩名戴口罩、身穿深色上衣男子行經被警員截查，警員要求兩人脫下口罩及出示身分證，又檢查其中一名男子的背包。

【09:53】律政司長鄭若驊座駕駛進中環律政中心。

【09:45】一輛旅遊巴駛入律政中心，約20多名警察從旅遊巴下車。

【07:55】警方在facebook發文，就有說法稱一名便衣警員假扮成示威者，用鋤頭嘗試打開警察總部鐵閘及煽動示威者作出衝擊行為，警方澄清屬虛構。

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【06:58】警方在修頓球場對開截停數十人逐一調查，清晨6時許示威人群散去。

【04:45】數十名防暴警察由莊士敦道向銅鑼灣方向推進，將數十名示威者逼近修頓球場的牆邊，部分人高舉雙手。警方逐一向示威者搜身、查身分證及拍攝容貌，如示威者沒有危險物品則獲放行。

【04:40】示威者由廈門街返回修頓球場旁的莊士敦道，有示威者叫在場者離開。

【04:35】防暴警察在皇后大道東包抄示威者，約50名示威者由皇后大道東進入廈門街。

【04:26】警方由莊士敦道向聯發街推進，原聚集於循道衛理聯合教會香港堂約50名示威者走入聯發街，其間有人一度推倒裝雜物的鐵籠，圖設置路障，經民主黨立法會議員鄺俊宇勸喻後停手。

【04:07】一批防暴警察由盧押道進入駱克道，另有一批防暴警察由演藝學院附近的分域街推進，警員在街道交界形成防線，示威者只能沿分域街走向軒尼詩道一帶，目前示威者在循道衛理聯合教會香港堂外聚集。

【03:58】約100名示威者退至駱克道近分域街位置。

「佔中輔警」楊逸朗持揚聲器向在場者表示，假如警察防線推前、甚至前後包抄示威者，是否準備好與警方「打下去」，部分示威者高呼「是」。

立法會議員譚文豪表示，他與楊岳橋會在警察防線前守住，呼籲示威者考慮行動的後果及小心。

【03:35】警方開始清場，警員人數約為150人。

約20名手持防暴盾、警棍的防暴警察從警總玻璃門衝出軍器廠街驅散示威者，大批示威者沿駱克道往灣仔方向離開。

有其他防暴警察由軒尼詩道及夏慤道前往軍器廠街增援，清拆放在警察出入口的障礙物。

公民黨立法會議員譚文豪在駱克道，站於防暴警面前，他表示，希望可確保警方不要過分衝前，讓示威者有足夠時間離開。

此外，6．12警民衝突中帶隊清場的英籍總警司陶輝（Rupert Dover）帶領清場隊伍，其間被大批傳媒追問，但他未有回應提問。

【03:22】警總現場約150人，示威者再次戴上頭盔和裝備。約10名警員列隊，備有警棍、盾牌和頭盔。

【02:24】約200人在警總門外叫囂。

【02:07】灣仔下大雨，示威者走到警總及附近建築物的簷篷底避雨；約10分鐘後停雨。

【01:50】有示威者拆去警總外寫有「港島總區總部」的牌，並以傘遮蓋閉路電視。

【01:40】示威者較早前減少，仍有200至300人左右。部分留守的示威者坐在軍器廠街休息，部分繼續留守警總各個出入口，也有人在馬路上踢足球。有示威者表示要留守至天亮，再去律政中心及禮賓府示威。

【01:08】凌晨1時，在軍器廠街聚集的示威者較早前減少，仍約有數百人。

【00:55】政府發言人今日（27日）表示，政府尊重市民和平集會的權利，對有部分示威者佔據馬路及圍堵警察總部，發言人認為有關舉動嚴重影響警方工作，亦對其他市民構成不便，不能接受。發言人呼籲示威人士盡快散去，表達意見時應要顧及他人。

【00:36】民陣昨晚（26日）8時起在中環愛丁堡廣場舉行集會，期望在G20峰會前向世界表達港人訴求。出席者擠滿愛丁堡廣場，警方協助封鎖龍和道以容納出席者。集會近10時完結後，逾百人步行往警察總部。近11時，警總外已經有逾千人聚集，封鎖軍器廠街，其後更以水馬、雪糕筒等堵塞前往警總方向的分域碼頭街，以及警總外的告士打道東行線。示威者架鐵馬封鎖警總部分出入口，接近凌晨零時，有落單便衣警員在警總近門口位置被示威者圍困。

凌晨零時16分，有救護人員駕救護車抵達警察總部外位置，表示接獲一名姓陳男子報案，但到達後未能聯絡報案人。民主黨立法會議員鄺俊宇、公民黨立法會議員郭家麒呼籲在場示威者了解是否有人報警，惟未有示威者表示受傷需要救護服務。救護車其後離去。