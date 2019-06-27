【逃犯條例．不斷更新】示威者散去　鄭若驊登上座駕離開律政中心 (23:10)

【22:45】中環律政中心東座外，約百名示威者遊行至立法會「煲底」示威區。有示威者透露，認為今日留守的人數少，加上「等到」律政司長鄭若驊現身的機會渺茫，示威者商討後認為，與其留守消耗體力，不如返立法會示威區從長計議。留守律政中心外的示威者幾乎都已散去。大批警員陸續進入律政中心。

【22:00】中環律政中心東座外仍有數百名示威者留守靜坐，要求律政司長鄭若驊撤回6‧12暴動定性。鄭若驊的座駕目前仍停泊在中心內，未見任何動靜。

【19:55】2017年諾貝爾和平獎得主之一、「國際廢除核武器運動」創會主席Rebecca Johnson到律政中心現場為示威者打氣。

【19:09】律政司發言人呼籲示威者要和平理性表達意見，並顧及他人需要。

對於有示威者要求律政司就尚未完成調查案件不提出檢控，律政司表示，如有充分證據檢控，律政司會考慮檢控是否符合公眾利益，包括罪行的性質、嚴重程度及疑犯的態度或心理狀況等；無論任何人如何定性任何事件，均不影響律政司根據《基本法》第63條進行刑事檢控工作，檢控不受任何干涉。

律政司發言人強調，政府已完全停止《逃犯條例》修訂工作，本屆立法會會期明年7月結束，條例草案屆時將自動失效，「特區政府會接受這事實」。

【18:40】有人持咪表示，自己中午用閃光對着TVB攝影師及記者，承認自己衝動，表示要向攝影師道歉，並90度鞠躬。他又叫其他示威者別模仿自己，強調自己無意影響其他記者，若有影響到，亦表示抱歉。

他又指出，看到連登已開始有人「分化示威者同非tvb記者嘅關係」，他說記者一直為大家申訴，着大家「千祈唔好學我」。現場示威者掌聲如雷，有人大叫「呢啲先係男人」。

差不多同一時間，無綫電視新聞部發聲明，對記者近日採訪示威被阻撓表示極度遺憾。

【17:44】律政中心天台有人以手機拍攝示威者，引來示威者一陣騷動，有示威者亦呼籲大家戴口罩。現場示威者並再次大叫口號。另外，十多名警察進入律政中心。

【15：01】的士來到律政中心，示威者讓路並順利接走該坐輪椅職員。其間再次有人嘗試遮擋某電視台攝影機。

【14：31】有律政中心職員走出示威區，稱大樓有一名患有肌肉萎縮症，需坐輪椅的職員，叫了一輛的士，希望示威者稍後讓路予的士駛進，好讓該職員離開。示威者表示同意。

【13：50】有示威者一直對無綫新聞攝影機大叫「無綫新聞，出賣港人」，後更以閃光燈照著攝影機，又用手袋遮掩其鏡頭，但亦另有示威者大叫「今日嘅重點唔係TVB」，高叫「釋放義士」、「鄭若驊出嚟」等口號。

示威者後與無綫記者有輕微口角，該記者說「唔好搞我啲同事」，其後無綫記者及攝影師獲其他記者護送離開。

無綫電視助理總經理（新聞及資訊）袁志偉回應，稱對前線記者採訪被阻感不開心，希望同類事件不會再發生。

記協主席楊健興回應，譴責任何人以粗暴方式阻止記者採訪或拍攝，呼籲示威者不要針對個別傳媒工作者，阻礙其拍攝，因為此舉會損害公眾知情權，若公眾不滿某些傳媒的報道或採訪手法，可向該新聞機構或記協投訴；而記協暫時未接到這方面的投訴。

【13：23】陸續有職員離開律政中心，未有回應是否提早收工，其後有文職人員承認收到通知中午12時後毋須返回辦公室。

另有現場示威者持咪表示，得知中心已宣布提早讓職員下班。

【12:54】黃之鋒表示，律政中心數個出入口均有示威者，有出入口已被架設水馬。他呼籲示威者讓想離開律政中心的職員離開，「無任歡迎佢哋提早收工」。

【12:50】警方表示可與示威者協調，示威者隨即大叫「開路」，又有人問警方為何無理設防線，阻礙示威活動。

【12:38】警方於律政中心中座外拉黃旗。

【12:27】一名自稱姓王的男子突然要求講話，召集記者，並持米高峰稱知道眾人意見不同，又謂「你哋爭取嘅嘢已爭取到啦」。其他示威者隨即起哄，着記者散開不用理會該男子，又反問男子爭取到什麼。眾人續大叫口號，不讓該男子繼續發言。

【11:23】現場人數約300人。有示威者在馬路上指揮交通，亦有人向駕駛者鞠躬致歉。

【10:48】示威者包圍着律政中心，現場約有100人聚集，不斷高叫口號，部分人站出馬路。

【10:40】有兩名警員拍攝示威者，被發現無展示委任證，有示威者走出馬路，圍着警察大叫「攞委任證」、「可恥」。警方呼籲示威者返回行人路。

【10:34】約60多人抵達律政中心。

【10:20】約60名示威者於中環聖約翰座堂對開聚集。羅冠聰稱，現時有多名警員於行人路上站崗，要求搜查示威者身分證，他指警方行為極不恰當，呼籲示威者同時沿花園道斜路向律政中心前進，避開警方截查。

【10:00】香港眾志黃之鋒、周庭等成員到場。黃之鋒表示，今日響應網民，到律政中心呼籲律政司長鄭若驊停止拘捕示威者。他稱，鄭若驊至今仍不願撤回6‧12暴動定性，政府亦未答應會成立獨立調查委員會，要求鄭若驊盡快撤回暴動定性。

【09:54】十數名軍裝警員於花園道站崗，部分警員手持圓盾，兩名戴口罩、身穿深色上衣男子行經被警員截查，警員要求兩人脫下口罩及出示身分證，又檢查其中一名男子的背包。

【09:53】律政司長鄭若驊座駕駛進中環律政中心。

【09:45】一輛旅遊巴駛入律政中心，約20多名警察從旅遊巴下車。

【07:55】警方在facebook發文，就有說法稱一名便衣警員假扮成示威者，用鋤頭嘗試打開警察總部鐵閘及煽動示威者作出衝擊行為，警方澄清屬虛構。

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【06:58】警方在修頓球場對開截停數十人逐一調查，清晨6時許示威人群散去。

【04:45】數十名防暴警察由莊士敦道向銅鑼灣方向推進，將數十名示威者逼近修頓球場的牆邊，部分人高舉雙手。警方逐一向示威者搜身、查身分證及拍攝容貌，如示威者沒有危險物品則獲放行。

【04:40】示威者由廈門街返回修頓球場旁的莊士敦道，有示威者叫在場者離開。

【04:35】防暴警察在皇后大道東包抄示威者，約50名示威者由皇后大道東進入廈門街。

【04:26】警方由莊士敦道向聯發街推進，原聚集於循道衛理聯合教會香港堂約50名示威者走入聯發街，其間有人一度推倒裝雜物的鐵籠，圖設置路障，經民主黨立法會議員鄺俊宇勸喻後停手。

【04:07】一批防暴警察由盧押道進入駱克道，另有一批防暴警察由演藝學院附近的分域街推進，警員在街道交界形成防線，示威者只能沿分域街走向軒尼詩道一帶，目前示威者在循道衛理聯合教會香港堂外聚集。

【03:58】約100名示威者退至駱克道近分域街位置。

「佔中輔警」楊逸朗持揚聲器向在場者表示，假如警察防線推前、甚至前後包抄示威者，是否準備好與警方「打下去」，部分示威者高呼「是」。

立法會議員譚文豪表示，他與楊岳橋會在警察防線前守住，呼籲示威者考慮行動的後果及小心。

【03:35】警方開始清場，警員人數約為150人。

約20名手持防暴盾、警棍的防暴警察從警總玻璃門衝出軍器廠街驅散示威者，大批示威者沿駱克道往灣仔方向離開。

有其他防暴警察由軒尼詩道及夏慤道前往軍器廠街增援，清拆放在警察出入口的障礙物。

公民黨立法會議員譚文豪在駱克道，站於防暴警面前，他表示，希望可確保警方不要過分衝前，讓示威者有足夠時間離開。

此外，6．12警民衝突中帶隊清場的英籍總警司陶輝（Rupert Dover）帶領清場隊伍，其間被大批傳媒追問，但他未有回應提問。

【03:22】警總現場約150人，示威者再次戴上頭盔和裝備。約10名警員列隊，備有警棍、盾牌和頭盔。

【02:24】約200人在警總門外叫囂。

【02:07】灣仔下大雨，示威者走到警總及附近建築物的簷篷底避雨；約10分鐘後停雨。

【01:50】有示威者拆去警總外寫有「港島總區總部」的牌，並以傘遮蓋閉路電視。

【01:40】示威者較早前減少，仍有200至300人左右。部分留守的示威者坐在軍器廠街休息，部分繼續留守警總各個出入口，也有人在馬路上踢足球。有示威者表示要留守至天亮，再去律政中心及禮賓府示威。

【01:08】凌晨1時，在軍器廠街聚集的示威者較早前減少，仍約有數百人。

【00:55】政府發言人今日（27日）表示，政府尊重市民和平集會的權利，對有部分示威者佔據馬路及圍堵警察總部，發言人認為有關舉動嚴重影響警方工作，亦對其他市民構成不便，不能接受。發言人呼籲示威人士盡快散去，表達意見時應要顧及他人。

【00:36】民陣昨晚（26日）8時起在中環愛丁堡廣場舉行集會，期望在G20峰會前向世界表達港人訴求。出席者擠滿愛丁堡廣場，警方協助封鎖龍和道以容納出席者。集會近10時完結後，逾百人步行往警察總部。近11時，警總外已經有逾千人聚集，封鎖軍器廠街，其後更以水馬、雪糕筒等堵塞前往警總方向的分域碼頭街，以及警總外的告士打道東行線。示威者架鐵馬封鎖警總部分出入口，接近凌晨零時，有落單便衣警員在警總近門口位置被示威者圍困。

凌晨零時16分，有救護人員駕救護車抵達警察總部外位置，表示接獲一名姓陳男子報案，但到達後未能聯絡報案人。民主黨立法會議員鄺俊宇、公民黨立法會議員郭家麒呼籲在場示威者了解是否有人報警，惟未有示威者表示受傷需要救護服務。救護車其後離去。