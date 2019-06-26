【逃犯條例】女士攜幼女出席民陣集會：如1989年父母帶我遊行 (20:34)

從事設計行業的袁女士帶同8個月大女兒出席集會，她說，早前參加6月9日及12日的反修例遊行，亦有帶同女兒。她說，父母曾於1989年帶同當時只有7歲的她參與遊行，雖然對當時情况沒有記憶，但起碼在30年前曾出一分力，她希望日後把反修例事件告知長大後的女兒。

袁女士表示，由於要照顧女兒，她只能參加「和理非」的行動，故昨日捐款500元支持在外國報章登廣告。她認為政府「冷處理」示威者行動，似乎採取雨傘運動時的態度，「暫緩可能已經令一部分人收貨，沒有理由搞到『一鑊粥』，政府可以無事，納稅人無從要求，不知道有何方法可令做錯事的人出來負責」。她認為，政府最基本要邀請有公信力人士成立獨立調查委員會，「最直接要追究誰可以授權開槍，誰有權下令開槍……如果用警棍，示威者就散，沒有理由用催淚彈和開槍，警察的（武力）升級會死人」。

對於是否支持集會的後續行動，她認為如有任何人願意承擔後果，她不會反對行動，認同「不篤灰、不割蓆」的行動方向。

擔任教師的吳先生與太太參與集會，他表示曾參與兩次反修例遊行，6‧12當日亦在場，警察清場後轉到教會祈禱。他認為政府「龜縮」多日，旨在增加市民之間的矛盾，等待民意逆轉，他不認為政府會有大讓步，目前最重要是「救人」，要求政府撤回「暴動」定性，以及對示威者撤銷暴動控罪。

吳太認為示威者不滿警方在6月12日「暴力清場」、作「暴動」定性，政府連日來沒有回應訴求，批評港府「反口覆舌」，「拘捕人都要有證據，不可以說5個人暴動」。她又認為，近日來有示威者圍堵稅務大樓及警察總部等，形容政府採取「拖字訣」的手法「奸狡」，她認為目前要凝聚民意爭取訴求，擔心長期抗爭會難以動員。

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