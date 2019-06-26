【逃犯條例．不斷更新．多圖．短片】民陣集會結束　逾千人包圍警總 (23:57)

【23:48】晚上11時許，警察公共關係科高級警司江永祥就警察總部一帶最新情況，在facebook專頁錄製講話，他指出現正有人在警察總部外集結，灣仔警署報案室已暫停服務，呼籲示威者不要阻塞緊急通道的出入口，因會嚴重影響警方向市民作出緊急及救援服務，亦不要阻撓警總員工出入，最後呼籲示威者表達意見要和平及守秩序。

【23:40】有示威者在警總掛起「釋放義士」直幡，現場示威者齊聲呼喊口號。

【23:33】有示威者拆走軍器廠街外行人路的圍欄，另有示威者用噴漆塗鴉警察總部門外的警徽。

【23:20】部分示威者走出警總外告士打道西行線，有巴士被堵塞停在路上。

【23:15】近100名示威者步行向禮賓府方向。警總外示威者開始在路上架起鐵馬陣，部分示威者戴上頭盔。有示威者搬動警方雪糕筒，堵塞前往警總方向的分域碼頭街，以及警總外的告士打道東行線。議員楊岳橋、郭家麒、譚民豪站在警總與群眾之間。

【23:00】民陣召集人岑子杰在集會後表示，沒有點算集會人數，形容集會者「非常多」，因集會市民坐滿整個愛丁堡廣場，終審法院對開空地、愛丁堡廣場對出龍和道均坐滿人，指港府暫時的冷處理不能「淋熄市民的怒火」，希望特首回應市民訴求。

他說是次集會是面向國際媒體，希望國際明白港人在爭取民主自由人權價值上一直堅持緊守，他強調五大訴求，包括撤回逃犯條例修訂、撤回暴動定性，徹查警察「鎮壓」示威、獨立調查委員會，以及釋放所有被捕人士。

民陣集會提及到，中央政府「拖延」本港落實特首及立法會普選，呼叫「我要真普選」口號。被問到會否令行動複雜化及失焦，岑子杰回應表示，追求民主自由的香港民主運動的核心訴求，「我要真普選」並沒有在港人民主運動中消失，在反對《逃犯條例》修訂中，看到中國內地沒有法治及人權保障，更關鍵是看到香港特首並非民選，卻有權簽名引渡港人回內地受審，「香港人不信任不是民選的特首」，他希望G20峰會討論整個香港的人權自由的發展的制度，包括引渡條例，警方使用不合理武力「鎮壓」示威者。

【22:50】逾千示威者佔據軍器廠街，在警總外高叫「香港人加油」、「黑警可恥」，又有示威者用綠色雷射光射向警總。絕大部分示威者都戴上口罩。有示威者開始移動鐵馬，架設路障，並封鎖其中一個警總出入口，其間有戴頭盔及盾牌走近門口，惟其後拆返。另有示威者向警總外的閉路電視噴漆。

【22:30】晚上10時許，有逾百人聚集在警察總部附近、軍器廠街及駱克道交界馬路位置，高呼口號要求釋放6．12衝突的示威者。

【21:54】有逾百人離開後步行往警總。

【21:48】民陣宣布集會結束，呼籲在龍和道的集會出席者沿金鐘方向離去，在大會堂及郵政總局附近的出席者沿中環方向離去，其餘經大會堂向添馬公園方向離去。大會又提醒今晚（26日）「野餐」的市民要小心保護自己。大會重申集會出席者可自定去留，民陣申請的不反對通知書時間至晚上11時59分。

【21:36】大會邀請集會參與者舉起亮燈的手機及舉起示威牌，彰顯行動仍未結束，大會高呼「我要真普選」、「撤回惡法」、「還我自由」、「香港人加油」等口號。

【21:30】大會先以英語讀出大會宣言，再由義工以G20國家的不同語言讀出，包括日語、印尼語、西班牙語、法語、德語、韓語和意大利語；大會亦邀請台灣代表上台。大會最後由民陣召集人以廣東話讀出宣言。

【21:00】大會呼籲龍和道的市民沿金鐘方向移動，以讓更多在中環的市民可前往廣場集會。現場警察不算多，警察和警車主要在圍封路段兩端維持交通跌序。

【20:50】因應中區道路情况，新巴城巴現時5條日間路線改道行駛，包括 5X、13、18P、905和A12，乘客如要查詢個別路線改道詳情及臨時巴士站安排，可使用新巴城巴流動應用程式直接輸入巴士路線查詢。

【20:38】愛丁堡廣場和郵政總局對出一段龍和道，所有往香港站方向行車線已被圍起。

【20:28】民陣今晚（26日）8時起在中環愛丁堡廣場舉行集會，期望在G20峰會前向世界表達港人訴求。晚上近8時，愛丁堡廣場人群坐滿大會堂對出空地至少近八成面積。有出席集會的中學生表示，集會後或會過夜以示抗議，有大學生稱集會後的行動要視乎屆時具體情况，「可能我這刻說最激烈可以去到衝擊，但到時未必有需要，視乎臨場發生什麼事件再應對」。

民陣8時15分宣布集會開始，大會表示愛丁堡廣場已坐滿集會者，廣場旁龍和道行人路的人潮，已延至香港國際金融中心商場（IFC）一帶。參與人數愈來愈多，記者見部分參與集會人士站出龍和道，在場有警察指揮交通，警察不斷擴展圍封行車線數目。

中三學生呂同學表示，父母從反修例得知《逃犯條例》修訂，認為修例會影響香港核心價值和導致撤資，繼而影響經濟，今日出席在愛丁堡廣場的集會，是希望政府撤回修例、撤回暴動定性和追究警察，她說，自己有需要站出來，「多一個人好些」。

呂同學認為，雖然政府現時不太理會示威者訴求，但「自己也要做些事，盡本份出來」，期望趁G20峰會前，引起國際社會關注，向內地和香港特區政府施加壓力。她說，自己或會於集會後過夜，要求政府正視，「希望多些人留意這件事，不想有人會不記得」。

另一參與集會的大學生嚴同學表示，內地政府對待新疆人民和上訪者的方式，令她覺得內地人權狀况值得憂慮，故認為一定要撤回，形容政府「暫緩」只是「文字遊戲」，「我相信若很多人也信任這個字句，根本不會再出來，其實好明顯見到暫緩是不被相信」，希望政府不要再做「錄音機」，正面回應民意。

被問到今晚最激烈的行動可做什麼，嚴同學稱要視乎稍後具體情况，「我覺得很視乎臨場發生的事，可能我這刻說最激烈可以去到衝擊，但到時未必有需要，視乎臨場發生什麼事件再應對」。

已退休、68歲的陸先生認為，當務之急是要釋放被捕的示威者，「如果不是他們盲摸摸走出來，已經會有嚴重的後果」，又指出現時政府只採取拖延攻勢，認為一定要撤回修例。他續說，今日出席集會只為表態，「我想不到有什麼效果，但覺得也要出來，show一個人頭，一點力量」。對於網上有消息指出部分示威者或會發動留守或「攻頂」等行動，陸先生稱自己不會參與，但擔心年輕人會被煽動，又再次被打。

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