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【逃犯條例．不斷更新．多圖】民陣集會籲人潮移向金鐘　新城巴5線改道 (21:30)

【21:30】大會先以英語讀出大會宣言，再由義工以G20國家的不同語言讀出，包括日語、印尼語、西班牙語、法語、德語、韓語和意大利語；大會亦邀請台灣代表上台。大會最後由民陣召集人以廣東話讀出宣言。

【21:00】大會呼籲龍和道的市民沿金鐘方向移動，以讓更多在中環的市民可前往廣場集會。現場警察不算多，警察和警車主要在圍封路段兩端維持交通跌序。

【20:50】因應中區道路情况，新巴城巴現時5條日間路線改道行駛，包括 5X、13、18P、905和A12，乘客如要查詢個別路線改道詳情及臨時巴士站安排，可使用新巴城巴流動應用程式直接輸入巴士路線查詢。

【20:38】愛丁堡廣場和郵政總局對出一段龍和道，所有往香港站方向行車線已被圍起。

【20:28】民陣今晚（26日）8時起在中環愛丁堡廣場舉行集會，期望在G20峰會前向世界表達港人訴求。晚上近8時，愛丁堡廣場人群坐滿大會堂對出空地至少近八成面積。有出席集會的中學生表示，集會後或會過夜以示抗議，有大學生稱集會後的行動要視乎屆時具體情况，「可能我這刻說最激烈可以去到衝擊，但到時未必有需要，視乎臨場發生什麼事件再應對」。

民陣8時15分宣布集會開始，大會表示愛丁堡廣場已坐滿集會者，廣場旁龍和道行人路的人潮，已延至香港國際金融中心商場（IFC）一帶。參與人數愈來愈多，記者見部分參與集會人士站出龍和道，在場有警察指揮交通，警察不斷擴展圍封行車線數目。

中三學生呂同學表示，父母從反修例得知《逃犯條例》修訂，認為修例會影響香港核心價值和導致撤資，繼而影響經濟，今日出席在愛丁堡廣場的集會，是希望政府撤回修例、撤回暴動定性和追究警察，她說，自己有需要站出來，「多一個人好些」。

呂同學認為，雖然政府現時不太理會示威者訴求，但「自己也要做些事，盡本份出來」，期望趁G20峰會前，引起國際社會關注，向內地和香港特區政府施加壓力。她說，自己或會於集會後過夜，要求政府正視，「希望多些人留意這件事，不想有人會不記得」。

另一參與集會的大學生嚴同學表示，內地政府對待新疆人民和上訪者的方式，令她覺得內地人權狀况值得憂慮，故認為一定要撤回，形容政府「暫緩」只是「文字遊戲」，「我相信若很多人也信任這個字句，根本不會再出來，其實好明顯見到暫緩是不被相信」，希望政府不要再做「錄音機」，正面回應民意。

被問到今晚最激烈的行動可做什麼，嚴同學稱要視乎稍後具體情况，「我覺得很視乎臨場發生的事，可能我這刻說最激烈可以去到衝擊，但到時未必有需要，視乎臨場發生什麼事件再應對」。

已退休、68歲的陸先生認為，當務之急是要釋放被捕的示威者，「如果不是他們盲摸摸走出來，已經會有嚴重的後果」，又指出現時政府只採取拖延攻勢，認為一定要撤回修例。他續說，今日出席集會只為表態，「我想不到有什麼效果，但覺得也要出來，show一個人頭，一點力量」。對於網上有消息指出部分示威者或會發動留守或「攻頂」等行動，陸先生稱自己不會參與，但擔心年輕人會被煽動，又再次被打。

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