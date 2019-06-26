【逃犯條例】消防指群眾活動致白車召達時間不達標　籲公眾勿堵路 (20:05)

消防處晚上透過facebook表示，近日港島區因有大型群眾活動或突發的人群聚集，道路被多重障礙物或大型雜物堵塞，救護車往往要繞道才能趕赴現場，令港島中西區及灣仔區整體的緊急救護服務、召喚服務大受影響。
根據處方紀錄，6月12日、16日及21日，能在12分鐘的目標召達時間內到達現場的救護車，分別只有63%、83%及81%，較服務承諾的92.5%或港島區一般能維持的達標率（約95%）為低。有個別的緊急個案救護車更需長達41分鐘才能到達現場為傷病者提供緊急治理及送院。
消防處表示，在尊重巿民集會及表達訴求的同時，呼籲公眾人士無論進行任何活動，也要考慮傷病者的緊急救護需要，切勿堵塞道路。
消防處回應本報查詢表示，有關6月12日、6月16日及6月21日，中西區及灣仔區緊急救護服務數據表列如下：
日期/緊急救護服務（宗）/不達標個案（宗）/整體表現（％）
6月12日/243/90/62.96%
6月16日/187/32/82.89%
6月21日/134/25/81.34%
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