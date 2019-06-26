七一遊行慶委會嘉年華同日維園舉行　民陣憂警方難處理分流 (19:22)

民陣呼籲參加者在銅鑼灣經記利佐治街噴水池，由維園北路進入草地，天后方向則由興發街經游泳池進入維園，殘障人士及推嬰兒車者則在泳池底等候出發；召集人岑子杰呼籲當日慶委會活動的參加者可經糖街進入維園，但未知慶委會會否配合。

民陣表示，當日遊行會由維園草地出發，經籃球場出高士威道，若嘉年華參加者同時要經過籃球場進入硬地足球場參加活動，屆時誰先行也是問題，截龍也會產生問題。他說，尤其今年遊行人數估計會比去年多，問題更大。

岑子杰提到，6月16日遊行當日港鐵曾有飛站安排，警方並無通知；警方在今日會上表示，港鐵當日也沒有告知警方有關安排。民陣在會上建議，警方與港鐵應有一個更好的機制，當港鐵有飛站安排時會通知警方，警方亦即時通知民陣，以作更好安排。

至於開路方面，民陣引述警方在會上表示願意保持彈性，人多的話，現場指揮官會決定是否開放更多道路，但未有說明何謂「人多」，開始時會先開放西行線和電車路。

有記者問民陣有否與慶委會聯絡，民陣表示未能與慶委會聯絡，如果警方願意召開會議，讓民陣、警方、慶委會三方會面，民陣願意參與。岑子杰認為，香港有多個場地適合慶委會辦演唱會，但民陣七一遊行只有維園有足夠地方容納。

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