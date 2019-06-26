少女運毒16公斤　法官「法外施仁」判囚17年 (18:03)

首被告許菁怡被控兩項串謀販毒罪，指控她於2017年6月10日至7月4日，與次被告陳順業（26歲）及一名稱「Daniel」的男子等，一同串謀販毒，其中一次包括內含16.79公斤可卡因。

首被告的代表大律師求情稱，首被告在內地出生，自幼父母離異，父親再婚後她與繼母的子女無法相處，生父將她送往親戚家；她年僅10歲時，遭表親強姦，造成心理創傷，其後她又被送回其他親戚家。案發前不久，她再遭姑丈偷拍，卻反遭生父要求她向姑丈道歉；最終她搬回與生母同住。為幫補生母的家計，她才答應為新相識的朋友販毒。辯方懇請法庭考慮首被告年輕、沒有案底、及早認罪並協助警方逮捕其他涉案人士，予以減刑。

法官判刑稱，據上訴庭對販運15公斤以上的可卡因指引，監禁須以30年為起點。但法官表示，法庭不願對首被告過於嚴厲，以至令她對人生失去希望，亦接納她幫助警方查案，以及來自破碎家庭等因素，給予「法外施仁」的減刑折扣。法官提到，若首被告其後進一步出庭作供，她可提出刑期覆核而獲減刑。

至於次被告，法官指他利用未成年人士參與犯罪活動，為加刑因素，考慮他坦白認罪，判監22年。

案情指出，2017年7月4日，首被告由他人載到深圳灣口岸，入境時被海關截查行李箱，搜出20包可卡因。首被告警誡下稱，她每次運毒都會到深圳某茶餐廳接收一個行李箱，過境後被接載到觀塘某酒店，與另一名中年男子交收；完成後Daniel負責給她報酬。

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