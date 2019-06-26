前「豪宅大王」秦錦釗涉走私兼洗黑錢脫罪　法官：無足夠證據 (17:54)

秦錦釗在庭外表示感謝法官和法庭，又形容香港有完善的司法制度。

就秦錦釗和另外兩人被控的串謀洗黑錢罪，法官譚思樂在判辭指出，本案沒有足夠證據顯示，控方傳召的法政會計專家為一名金屬貿易範疇的專家，故不接納該專家就相關貿易的實務、中國內地稅務，以及出入口程序和實務事宜提出的意見證供。

譚思樂又指出，秦錦釗呈上的買賣合約和出口報關單等文件，或顯示涉案的12個銀行帳戶資金絕大部分與金屬買賣有關，加上即使法庭完全不按納辯方的說法，亦未能毫無合理疑點地肯定有洗黑錢的情況發生，故裁定各人罪名不成立。

至於秦錦釗和另外4人被控的走私罪，譚思樂稱，案件在內地取證時，部分證人的內地證言稱「香港海關叫我寫的，照他們的意思寫下去的」、「簽名好像是我簽的，但是這些字不是我寫的」等，令他懷疑相關證人是否自願作相關聲明。

譚思樂指出，本案角色最重的秦錦釗未能參與內地的取證，而他曾解釋自己有紅色國際通緝令，令他可能會在入境內地時被捕。控方無法保證秦錦釗入境內地的同時不被捕，秦錦釗亦無辦法聘請律師前往內地取證等，譚官認為上述情況雖不是由控方導致，但已對是次審訊的公義構成影響。

控方其後就相關控罪不提證據起訴，譚官終裁定本案被告罪名不成立。

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